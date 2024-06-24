24 июня 2024

В Нижнем Тагиле на подготовку школ к учебному году выделили 825 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Средства пойдут на пожарную и антитеррористическую безопасность (архивное фото)
Средства пойдут на пожарную и антитеррористическую безопасность (архивное фото) Фото:

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) на подготовку школ к новому учебному году в бюджете выделили 835 миллионов рублей. Средства, в первую очередь, пойдут на соблюдение противопожарных и антитеррористических требований, заявил 24 июня глава города Владислав Пинаев.

«На подготовку школ к новому учебному году выделили в бюджете 835 миллионов рублей. В первую очередь уделяем внимание вопросам комплексной безопасности — соблюдению противопожарных и антитеррористических требований, норм Роспотребнадзора», — пишет Пинаев в своем telegram-канале.

Отдельный большой блок работы включает подготовку улично-дорожной сети на маршрутах, по которым дети добираются до школы. Проблемные вопросы нужно начинать отрабатывать, чтобы до 10 августа принять все школы Нижнего Тагила к новому учебному году, добавил Пинаев.

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В Нижнем Тагиле (Свердловская область) на подготовку школ к новому учебному году в бюджете выделили 835 миллионов рублей. Средства, в первую очередь, пойдут на соблюдение противопожарных и антитеррористических требований, заявил 24 июня глава города Владислав Пинаев. «На подготовку школ к новому учебному году выделили в бюджете 835 миллионов рублей. В первую очередь уделяем внимание вопросам комплексной безопасности — соблюдению противопожарных и антитеррористических требований, норм Роспотребнадзора», — пишет Пинаев в своем telegram-канале. Отдельный большой блок работы включает подготовку улично-дорожной сети на маршрутах, по которым дети добираются до школы. Проблемные вопросы нужно начинать отрабатывать, чтобы до 10 августа принять все школы Нижнего Тагила к новому учебному году, добавил Пинаев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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