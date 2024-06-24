В Нижнем Тагиле на подготовку школ к учебному году выделили 825 млн рублей

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) на подготовку школ к новому учебному году в бюджете выделили 835 миллионов рублей. Средства, в первую очередь, пойдут на соблюдение противопожарных и антитеррористических требований, заявил 24 июня глава города Владислав Пинаев.
«На подготовку школ к новому учебному году выделили в бюджете 835 миллионов рублей. В первую очередь уделяем внимание вопросам комплексной безопасности — соблюдению противопожарных и антитеррористических требований, норм Роспотребнадзора», — пишет Пинаев в своем telegram-канале.
Отдельный большой блок работы включает подготовку улично-дорожной сети на маршрутах, по которым дети добираются до школы. Проблемные вопросы нужно начинать отрабатывать, чтобы до 10 августа принять все школы Нижнего Тагила к новому учебному году, добавил Пинаев.
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