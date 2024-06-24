Свердловская область попала в топ регионов России по экономическому потенциалу

Свердловская область заняла восьмое место в рейтинге регионов по экономическому потенциалу по итогам первого квартала 2024 года. Об этом говорится в исследовании Фонда развития гражданского общества (ФоРГО).
«Лидерами по экономическому потенциалу по итогам I квартала 2024 года стали Москва, Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО ? Югра), Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО), Московская область, Красноярский край, Тюменская область, Республика Татарстан, Свердловская, Иркутская и Самарская области», — говорится в исследовании. Об этом пишут «Известия».
Эксперты оценивали сумму уплаченного налога на добавленную стоимость (НДС). Также учитывался уровень среднемесячной зарплаты по региону и совокупная прибыль предприятий и организаций за вычетом убытков, отмечают авторы исследования.
Аналитики сервиса «Авито Работа» ранее сообщили, что в Екатеринбурге за год на 11% повысилась средняя зарплата. По данным на весну 2024 года она составила 62 253 рубля. Екатеринбург занял четвертое место в топ-10 городов России с самым большим увеличением зарплаты в период с весны 2023 года по весну 2024 года.
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