24 июня 2024

В 2024 году ХМАО стал лидером по экономическому потенциалу

© Служба новостей «URA.RU»
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ХМАО оказался на второй строчке рейтинга регионов о экономическому потенциалу
ХМАО оказался на второй строчке рейтинга регионов о экономическому потенциалу Фото:

По итогам первого квартала 2024 года, Ханты-Мансийский автономный округ занял вторую строчку рейтинга регионов по экономическому потенциалу, после Москвы. Такие результаты следуют из исследования Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), сообщил глава ФоРГО Костин Константин.

«Цель исследования — оценка экономической эффективности реального сектора экономики субъектов, обеспечивающего в первую очередь благосостояние населения. … Лидерами по экономическому потенциалу по итогам первого квартала 2024 года стали Москва, Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО — Югра)», — рассказал Константин «Известиям».

Также он добавил, что из первых 35 регионов свои позиции сохранили только шесть: Москва, ХМАО, ЯНАО, Московская область, Красноярский край и Владимирская область. Среди критериев исследования числятся: размер уплаченного НДС, уровень среднемесячной зарплаты по региону и совокупная прибыль предприятий и организаций за вычетом убытков.

По итогам второго квартала 2023 года ХМАО также занял вторую строчку рейтинга, после Москвы. Его назвали одним из самых богатых сырьевых регионов с развитой промышленностью и высокой рентабельностью.

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По итогам первого квартала 2024 года, Ханты-Мансийский автономный округ занял вторую строчку рейтинга регионов по экономическому потенциалу, после Москвы. Такие результаты следуют из исследования Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), сообщил глава ФоРГО Костин Константин. «Цель исследования — оценка экономической эффективности реального сектора экономики субъектов, обеспечивающего в первую очередь благосостояние населения. … Лидерами по экономическому потенциалу по итогам первого квартала 2024 года стали Москва, Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО — Югра)», — рассказал Константин «Известиям». Также он добавил, что из первых 35 регионов свои позиции сохранили только шесть: Москва, ХМАО, ЯНАО, Московская область, Красноярский край и Владимирская область. Среди критериев исследования числятся: размер уплаченного НДС, уровень среднемесячной зарплаты по региону и совокупная прибыль предприятий и организаций за вычетом убытков. По итогам второго квартала 2023 года ХМАО также занял вторую строчку рейтинга, после Москвы. Его назвали одним из самых богатых сырьевых регионов с развитой промышленностью и высокой рентабельностью.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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