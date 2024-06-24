В 2024 году ХМАО стал лидером по экономическому потенциалу

По итогам первого квартала 2024 года, Ханты-Мансийский автономный округ занял вторую строчку рейтинга регионов по экономическому потенциалу, после Москвы. Такие результаты следуют из исследования Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), сообщил глава ФоРГО Костин Константин.
«Цель исследования — оценка экономической эффективности реального сектора экономики субъектов, обеспечивающего в первую очередь благосостояние населения. … Лидерами по экономическому потенциалу по итогам первого квартала 2024 года стали Москва, Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО — Югра)», — рассказал Константин «Известиям».
Также он добавил, что из первых 35 регионов свои позиции сохранили только шесть: Москва, ХМАО, ЯНАО, Московская область, Красноярский край и Владимирская область. Среди критериев исследования числятся: размер уплаченного НДС, уровень среднемесячной зарплаты по региону и совокупная прибыль предприятий и организаций за вычетом убытков.
По итогам второго квартала 2023 года ХМАО также занял вторую строчку рейтинга, после Москвы. Его назвали одним из самых богатых сырьевых регионов с развитой промышленностью и высокой рентабельностью.
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