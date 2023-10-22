ХМАО и ЯНАО вошли в топ-3 регионов по экономическому потенциалу

23 октября 2023 в 04:17 Размер текста - 17 +

Оценивалась зарплата жителей, уплаченный НДС в бюджет и прибыль предприятий региона Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа заняли вторую и третью строчки рейтинга регионов по экономическому потенциалу. Согласно исследованию Фонда развития гражданского общества, оценивался уровень заработной платы, прибыльность бизнеса и объем уплаченного НДС в бюджет. «Лидерами среди регионов с самым большим экономическим потенциалом в России оказались Москва, ХМАО и ЯНАО. Использовалась интегральная оценка следующего набора ключевых показателей: размер фактически уплаченного в бюджет НДС, уровень среднемесячной заработной платы по региону, совокупная прибыльность предприятий и организаций региона», — передают «Известия» результаты исследования. Рейтинг был составлен по итогам второго квартала текущего года. ХМАО и ЯНАО это самые богатые сырьевые регионы с развитой промышленностью и высокой рентабельностью. Тюменская область, входящая вместе с Ямалом и Югрой в регионы «Тюменской матрешки» заняла в рейтинге девятое место. Ранее Ханты-Мансийский автономный округ занял седьмое место в рейтинге доходов населения среди регионов России. Жители Югры могут на свою зарплату купить 3,2 потребкорзины. Лидером исследования стал ЯНАО и занял первую строчку рейтинга. Жители Ямала в среднем могут позволить себе приобрести 6,9 потребительских набора. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа заняли вторую и третью строчки рейтинга регионов по экономическому потенциалу. Согласно исследованию Фонда развития гражданского общества, оценивался уровень заработной платы, прибыльность бизнеса и объем уплаченного НДС в бюджет. «Лидерами среди регионов с самым большим экономическим потенциалом в России оказались Москва, ХМАО и ЯНАО. Использовалась интегральная оценка следующего набора ключевых показателей: размер фактически уплаченного в бюджет НДС, уровень среднемесячной заработной платы по региону, совокупная прибыльность предприятий и организаций региона», — передают «Известия» результаты исследования. Рейтинг был составлен по итогам второго квартала текущего года. ХМАО и ЯНАО это самые богатые сырьевые регионы с развитой промышленностью и высокой рентабельностью. Тюменская область, входящая вместе с Ямалом и Югрой в регионы «Тюменской матрешки» заняла в рейтинге девятое место. Ранее Ханты-Мансийский автономный округ занял седьмое место в рейтинге доходов населения среди регионов России. Жители Югры могут на свою зарплату купить 3,2 потребкорзины. Лидером исследования стал ЯНАО и занял первую строчку рейтинга. Жители Ямала в среднем могут позволить себе приобрести 6,9 потребительских набора.