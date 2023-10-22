22 октября 2023

ХМАО и ЯНАО вошли в топ-3 регионов по экономическому потенциалу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Деньги и банкомат. Москва, банкомат, купюры, купюра, деньги в руке, деньги, рубли, деньги в руках
Оценивалась зарплата жителей, уплаченный НДС в бюджет и прибыль предприятий региона Фото:

Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа заняли вторую и третью строчки рейтинга регионов по экономическому потенциалу. Согласно исследованию Фонда развития гражданского общества, оценивался уровень заработной платы, прибыльность бизнеса и объем уплаченного НДС в бюджет.

«Лидерами среди регионов с самым большим экономическим потенциалом в России оказались Москва, ХМАО и ЯНАО. Использовалась интегральная оценка следующего набора ключевых показателей: размер фактически уплаченного в бюджет НДС, уровень среднемесячной заработной платы по региону, совокупная прибыльность предприятий и организаций региона», — передают «Известия» результаты исследования.

Рейтинг был составлен по итогам второго квартала текущего года. ХМАО и ЯНАО это самые богатые сырьевые регионы с развитой промышленностью и высокой рентабельностью. Тюменская область, входящая вместе с Ямалом и Югрой в регионы «Тюменской матрешки» заняла в рейтинге девятое место.

Ранее Ханты-Мансийский автономный округ занял седьмое место в рейтинге доходов населения среди регионов России. Жители Югры могут на свою зарплату купить 3,2 потребкорзины. Лидером исследования стал ЯНАО и занял первую строчку рейтинга. Жители Ямала в среднем могут позволить себе приобрести 6,9 потребительских набора.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все о войне в Израиле и других главных новостях - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа заняли вторую и третью строчки рейтинга регионов по экономическому потенциалу. Согласно исследованию Фонда развития гражданского общества, оценивался уровень заработной платы, прибыльность бизнеса и объем уплаченного НДС в бюджет. «Лидерами среди регионов с самым большим экономическим потенциалом в России оказались Москва, ХМАО и ЯНАО. Использовалась интегральная оценка следующего набора ключевых показателей: размер фактически уплаченного в бюджет НДС, уровень среднемесячной заработной платы по региону, совокупная прибыльность предприятий и организаций региона», — передают «Известия» результаты исследования. Рейтинг был составлен по итогам второго квартала текущего года. ХМАО и ЯНАО это самые богатые сырьевые регионы с развитой промышленностью и высокой рентабельностью. Тюменская область, входящая вместе с Ямалом и Югрой в регионы «Тюменской матрешки» заняла в рейтинге девятое место. Ранее Ханты-Мансийский автономный округ занял седьмое место в рейтинге доходов населения среди регионов России. Жители Югры могут на свою зарплату купить 3,2 потребкорзины. Лидером исследования стал ЯНАО и занял первую строчку рейтинга. Жители Ямала в среднем могут позволить себе приобрести 6,9 потребительских набора.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...