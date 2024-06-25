Два человека получили ранения после атаки ВСУ по Белгородской области

Двое человек получили ранения в белгородском Строителе после атаки беспилотников ВСУ. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«Яковлевский городской округ подвергся атаке ВСУ с помощью шести БПЛА. Предварительно, в городе Строитель пострадали два мирных жителя. У женщины ранения ноги и руки, у мужчины — ранение плеча», — написал Гладков. По его словам, в двух домах были выбиты окна, разрушен балкон. Еще два частных дома и несколько автомобилей получили повреждения.
Также ВСУ атаковали Воронежскую область. Средства ПВО сбили два дрона, обломки попали на территорию промплощадке, в результате чего произошел пожар.
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