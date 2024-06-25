Два человека получили ранения после атаки ВСУ по Белгородской области

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Практические занятия по управлению беспилотными летательными аппаратами, БПЛА. Челябинск , квадрокоптер, бпла, беспилотник, дрон
Беспилотник ударил по жилым домам в городе Строитель Фото:

Двое человек получили ранения в белгородском Строителе после атаки беспилотников ВСУ. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Яковлевский городской округ подвергся атаке ВСУ с помощью шести БПЛА. Предварительно, в городе Строитель пострадали два мирных жителя. У женщины ранения ноги и руки, у мужчины — ранение плеча», — написал Гладков. По его словам, в двух домах были выбиты окна, разрушен балкон. Еще два частных дома и несколько автомобилей получили повреждения.

Также ВСУ атаковали Воронежскую область. Средства ПВО сбили два дрона, обломки попали на территорию промплощадке, в результате чего произошел пожар.

Беспилотник уничтожил балкон
Беспилотник уничтожил балкон

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Двое человек получили ранения в белгородском Строителе после атаки беспилотников ВСУ. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. «Яковлевский городской округ подвергся атаке ВСУ с помощью шести БПЛА. Предварительно, в городе Строитель пострадали два мирных жителя. У женщины ранения ноги и руки, у мужчины — ранение плеча», — написал Гладков. По его словам, в двух домах были выбиты окна, разрушен балкон. Еще два частных дома и несколько автомобилей получили повреждения. Также ВСУ атаковали Воронежскую область. Средства ПВО сбили два дрона, обломки попали на территорию промплощадке, в результате чего произошел пожар.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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