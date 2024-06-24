24 июня 2024

В Новом Уренгое водитель на «Газели» протаранил иномарку и скрылся. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Водитель "Газели" уехал с места ДТП (архивное фото)
Водитель "Газели" уехал с места ДТП (архивное фото) Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) водитель на «Газели» ударил «Тойоту» и скрылся с места ДТП. Видео происшествия опубликовано в Telegram.

«У нас во дворе, как обычно, что-то происходит. Не зря каждый раз прошу восстановить забор возле магазина „Белка“, — прокомментировали ДТП в telegram-канале „i.s.v90“.

На видео мужчина за рулем автомобиля «Газель», уезжая с места ДТП повредил «Тойоту». Очевидцы происшествия предположили, что сбежавший с места аварии газелист был пьян.

Корреспондент URA.RU направил запрос в ГИБДД с просьбой прокомментировать происшествие. На момент публикации ответ не поступил.

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В Новом Уренгое (ЯНАО) водитель на «Газели» ударил «Тойоту» и скрылся с места ДТП. Видео происшествия опубликовано в Telegram. «У нас во дворе, как обычно, что-то происходит. Не зря каждый раз прошу восстановить забор возле магазина „Белка“, — прокомментировали ДТП в telegram-канале „i.s.v90“. На видео мужчина за рулем автомобиля «Газель», уезжая с места ДТП повредил «Тойоту». Очевидцы происшествия предположили, что сбежавший с места аварии газелист был пьян. Корреспондент URA.RU направил запрос в ГИБДД с просьбой прокомментировать происшествие. На момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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