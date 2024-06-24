Водитель "Газели" уехал с места ДТП (архивное фото)
В Новом Уренгое (ЯНАО) водитель на «Газели» ударил «Тойоту» и скрылся с места ДТП. Видео происшествия опубликовано в Telegram.
«У нас во дворе, как обычно, что-то происходит. Не зря каждый раз прошу восстановить забор возле магазина „Белка“, — прокомментировали ДТП в telegram-канале „i.s.v90“.
На видео мужчина за рулем автомобиля «Газель», уезжая с места ДТП повредил «Тойоту». Очевидцы происшествия предположили, что сбежавший с места аварии газелист был пьян.
Корреспондент URA.RU направил запрос в ГИБДД с просьбой прокомментировать происшествие. На момент публикации ответ не поступил.
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