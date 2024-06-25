25 июня 2024

Американского журналиста Гершковича привезли в екатеринбургский суд. Фото, видео

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Клипарт. Екатеринбург, дворец правосудия, свердловский областной суд
Американца начнут судить по обвинению в шпионаже Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге за шпионаж задержан журналист The Wall Street Journal

Журналиста американской газеты The Wall Street Эвана Гершковича, обвиняемого в шпионаже, доставили в Свердловский областной суд. Процесс будет проходить в закрытом режиме, однако во Дворец правосудия съехались порядка 70 СМИ, передает корреспондент URA.RU с места событий.

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«Гершковича завели в зал. Коридор заполнен журналистами, такого ажиотажа в свердловском суде, пожалуй, еще не было. Кроме российской прессы есть представители изданий США, Германии, Франции, Британии и Швейцарии», — сказал корреспондент. Гершкович запретил репортерам задавать ему вопросы.

Эван Гершкович был задержан ФСБ в Екатеринбурге в марте прошлого года. Его обвиняют в шпионаже: по версии следствия, иностранец собирал данные о работе «Уралвагонзавода», которые составляют государственную тайну. Американец был отправлен в московское СИЗО «Лефортово», но по решению Генпрокуратуры его дело направили на рассмотрение в Свердловскую область.

Гершкович выглядит немного взволнованным, оценил корреспондент
Гершкович выглядит немного взволнованным, оценил корреспондент
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Журналиста американской газеты The Wall Street Эвана Гершковича, обвиняемого в шпионаже, доставили в Свердловский областной суд. Процесс будет проходить в закрытом режиме, однако во Дворец правосудия съехались порядка 70 СМИ, передает корреспондент URA.RU с места событий. «Гершковича завели в зал. Коридор заполнен журналистами, такого ажиотажа в свердловском суде, пожалуй, еще не было. Кроме российской прессы есть представители изданий США, Германии, Франции, Британии и Швейцарии», — сказал корреспондент. Гершкович запретил репортерам задавать ему вопросы. Эван Гершкович был задержан ФСБ в Екатеринбурге в марте прошлого года. Его обвиняют в шпионаже: по версии следствия, иностранец собирал данные о работе «Уралвагонзавода», которые составляют государственную тайну. Американец был отправлен в московское СИЗО «Лефортово», но по решению Генпрокуратуры его дело направили на рассмотрение в Свердловскую область.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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