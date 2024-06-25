Американского журналиста Гершковича привезли в екатеринбургский суд. Фото, видео

26 июня 2024 в 10:36 Размер текста - 17 +

Американца начнут судить по обвинению в шпионаже Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге за шпионаж задержан журналист The Wall Street Journal Журналиста американской газеты The Wall Street Эвана Гершковича, обвиняемого в шпионаже, доставили в Свердловский областной суд. Процесс будет проходить в закрытом режиме, однако во Дворец правосудия съехались порядка 70 СМИ, передает корреспондент URA.RU с места событий. Новость по теме Кто такой американец Гершкович, и за что его судят в Екатеринбурге «Гершковича завели в зал. Коридор заполнен журналистами, такого ажиотажа в свердловском суде, пожалуй, еще не было. Кроме российской прессы есть представители изданий США, Германии, Франции, Британии и Швейцарии», — сказал корреспондент. Гершкович запретил репортерам задавать ему вопросы. Эван Гершкович был задержан ФСБ в Екатеринбурге в марте прошлого года. Его обвиняют в шпионаже: по версии следствия, иностранец собирал данные о работе «Уралвагонзавода», которые составляют государственную тайну. Американец был отправлен в московское СИЗО «Лефортово», но по решению Генпрокуратуры его дело направили на рассмотрение в Свердловскую область. Гершкович выглядит немного взволнованным, оценил корреспондент Фото: Илья Московец © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Журналиста американской газеты The Wall Street Эвана Гершковича, обвиняемого в шпионаже, доставили в Свердловский областной суд. Процесс будет проходить в закрытом режиме, однако во Дворец правосудия съехались порядка 70 СМИ, передает корреспондент URA.RU с места событий. «Гершковича завели в зал. Коридор заполнен журналистами, такого ажиотажа в свердловском суде, пожалуй, еще не было. Кроме российской прессы есть представители изданий США, Германии, Франции, Британии и Швейцарии», — сказал корреспондент. Гершкович запретил репортерам задавать ему вопросы. Эван Гершкович был задержан ФСБ в Екатеринбурге в марте прошлого года. Его обвиняют в шпионаже: по версии следствия, иностранец собирал данные о работе «Уралвагонзавода», которые составляют государственную тайну. Американец был отправлен в московское СИЗО «Лефортово», но по решению Генпрокуратуры его дело направили на рассмотрение в Свердловскую область.