Журналиста американской газеты The Wall Street Эвана Гершковича, обвиняемого в шпионаже, доставили в Свердловский областной суд. Процесс будет проходить в закрытом режиме, однако во Дворец правосудия съехались порядка 70 СМИ, передает корреспондент URA.RU с места событий.
«Гершковича завели в зал. Коридор заполнен журналистами, такого ажиотажа в свердловском суде, пожалуй, еще не было. Кроме российской прессы есть представители изданий США, Германии, Франции, Британии и Швейцарии», — сказал корреспондент. Гершкович запретил репортерам задавать ему вопросы.
Эван Гершкович был задержан ФСБ в Екатеринбурге в марте прошлого года. Его обвиняют в шпионаже: по версии следствия, иностранец собирал данные о работе «Уралвагонзавода», которые составляют государственную тайну. Американец был отправлен в московское СИЗО «Лефортово», но по решению Генпрокуратуры его дело направили на рассмотрение в Свердловскую область.
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