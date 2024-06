Кто такой американец Гершкович, и за что его судят в Екатеринбурге

В Екатеринбурге стартует суд над американцем Гершковичем, обвиняемым в шпионаже

Американцу грозит провести вдали от родины в российской тюрьме от 10 до 20 лет Фото: Сергей Русанов новость из сюжета В Екатеринбурге за шпионаж задержан журналист The Wall Street Journal В Екатеринбурге стартует суд над журналистом американской газеты The Wall Street Journal Эваном Гершковичем. Он стал первым с 1986 года иностранным репортером, задержанным в России по обвинению в шпионаже. Кто такой Гершкович, как он был задержан и в чем его возможная вина, — в сбойке URA.RU. Биография Гершкович родился в 1991 году в Нью-Йорке в семье выходцев из СССР. У него есть сестра Даниэль. Мать — Элла Мильман, выросла в Ленинграде, отец — Михаил Гершкович, родом из Одессы. Они по отдельности эмигрировали в Америку, там познакомились и поженились. «Мои родители уехали из Советского Союза в США в 1979 году и там спустя 12 лет родили меня. Иван для русских, Эван для моих англоговорящих соотечественников. Мы жили в Нью-Джерси, и каждые несколько месяцев ездили к бабушке и дедушке на Брайтон-Бич в Нью-Йорке. Кроме как с родными по-русски я почти не общался», — рассказывал о себе Гершкович. В юности парень занимался футболом и даже был капитаном команды, в колледже специализировался на изучении английского языка и философии, работал ди-джеем на радиостанции. В 2014 году он окончил университет и занялся журналистикой. Карьера Гершкович с 2016 по 2017 годы работал в New York Times, с 2017-го по 2020-й — в The Moscow Times. Тогда же, в 2017-м, он приехал в Россию. С 2020-го по 2022 год его место работы — Agence France-Presse. В январе 2022-го он перешел в The Wall Street Journal. Гершкович работал в московских филиалах американских СМИ (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU Основные жанры, в которых работал Гершкович, — аналитика и расследование. До начала СВО он писал про коронавирус, сексуальные домогательства, систему здравоохранения России и о российских олигархах. Автор также упоминал о протестах в стране, политических активистах и тюрьмах. После 24 февраля 2022-го Гершкович, судя по его сайту, стал писать о спецоперации на Украине, отношении россиян к СВО, президенту Владимиру Путину, а также о внешней политике России. Большая часть материалов носила критическую оценку действий российских властей. Задержание В марте 2023-го Эван приехал в Екатеринбург. В сопровождении местного пиарщика Ярослава Ширшикова он гулял по городу, знакомился с людьми и интересовался отношением общества к частной военной компании «Вагнер». Вскоре после этих событий Гершкович перестал выходить на связь, его друзья заявили, что он пропал. Репортер был задержан более года назад Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Российские СМИ 30 марта со ссылкой на ФСБ сообщили, что корреспондент Wall Street Journal Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже. Он был этапирован в Москву, где американцу предъявили обвинение и поместили под арест в СИЗО «Лефортово». По версии следствия, он по заданию ЦРУ собирал секретную информацию о деятельности оборонного «Уралвагонзавода» (Нижний Тагил). Сам репортер вину категорически отрицает. Суд В июне 2024-го по решению Генпрокуратуры дело Гершковича направили на рассмотрение в Екатеринбург. Процесс стартует в среду, 26 июня, в Свердловском областном суде под председательством судьи Андрея Минеева. Разбирательство пройдет в закрытом режиме из-за возможной огласки сведений, составляющих гостайну. Освещать суд будут не только российские СМИ, но и несколько ведущих изданий США, Германии, Великобритании, Франции и Швейцарии, которые прибыли на Урал. Американскому репортеру по российским законам грозит до 20 лет лишения свободы. Заявления Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что Гершкович работал в России под прикрытием, используя статус иностранного корреспондента и журналистскую визу. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что американца «взяли с поличным». Журналист Такер Карлсон интересовался судьбой соотечественника у президента РФ Владимира Путина Фото: Пресс-служба президента РФ Президент США Джо Байден просил отпустить Гершковича, а американский госсекретарь Энтони Блинкен обсуждал по телефону с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым задержание американского журналиста.



Поинтересовался судьбой репортера и его американский коллега Такер Карлсон во время интервью с Путиным. В частности, он спросил, возможно ли освободить или обменять задержанного Гершковича. Путин заявил, что Гершкович сможет вернуться на родину, если спецслужбы США пойдут навстречу российским коллегам и согласятся на равноценный обмен. «Есть определенные условия, которые обсуждаются по партнерским каналам между спецслужбами. Мне кажется, что можно об этом договориться», — заключил тогда президент.

