Общество В Екатеринбурге начался суд над американцем Гершковичем, обвиняемым в шпионаже. Фото, видео 26 июня 2024 в 11:10 Размер текста - 17 + Гершковичу грозит от 10 до 20 лет лишения свободы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге за шпионаж задержан журналист The Wall Street Journal В Свердловском областном суде стартовал процесс над американским журналистом газеты The Wall Street Journal Эваном Гершковичем, обвиняемым в шпионаже. Разбирательство проходит в закрытом режиме, передает корреспондент URA.RU. Новость по теме Кто такой американец Гершкович, и за что его судят в Екатеринбурге «Перед началом представителям СМИ позволили сделать протокольную съемку. Само судебное заседание от прессы закрыли, поскольку на процессе может быть разглашена гостайна», — сказал журналист. Гершкович был задержан в Екатеринбурге сотрудниками ФСБ в прошлом году. Его обвиняют в шпионаже: по версии следствия, американец «по заданию ЦРУ собирал в Свердловской области секретную информацию» о работе оборонного «Уралвагонзавода». Сам журналист вину не признает. Подробнее о пребывании иностранца в России — в отдельном сюжете URA.RU. На процесс заявились десятки журналистов — в том числе западных. Их запускали небольшими группами Фото: Илья Московец © URA.RU Сам Гершкович запретил задавать ему вопросы Фото: Илья Московец © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Свердловском областном суде стартовал процесс над американским журналистом газеты The Wall Street Journal Эваном Гершковичем, обвиняемым в шпионаже. Разбирательство проходит в закрытом режиме, передает корреспондент URA.RU. «Перед началом представителям СМИ позволили сделать протокольную съемку. Само судебное заседание от прессы закрыли, поскольку на процессе может быть разглашена гостайна», — сказал журналист. Гершкович был задержан в Екатеринбурге сотрудниками ФСБ в прошлом году. Его обвиняют в шпионаже: по версии следствия, американец «по заданию ЦРУ собирал в Свердловской области секретную информацию» о работе оборонного «Уралвагонзавода». Сам журналист вину не признает. Подробнее о пребывании иностранца в России — в отдельном сюжете URA.RU. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям