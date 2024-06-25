25 июня 2024

В Екатеринбурге начался суд над американцем Гершковичем, обвиняемым в шпионаже. Фото, видео

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Гершковичу грозит от 10 до 20 лет лишения свободы Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге за шпионаж задержан журналист The Wall Street Journal

В Свердловском областном суде стартовал процесс над американским журналистом газеты The Wall Street Journal Эваном Гершковичем, обвиняемым в шпионаже. Разбирательство проходит в закрытом режиме, передает корреспондент URA.RU.

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«Перед началом представителям СМИ позволили сделать протокольную съемку. Само судебное заседание от прессы закрыли, поскольку на процессе может быть разглашена гостайна», — сказал журналист.

Гершкович был задержан в Екатеринбурге сотрудниками ФСБ в прошлом году. Его обвиняют в шпионаже: по версии следствия, американец «по заданию ЦРУ собирал в Свердловской области секретную информацию» о работе оборонного «Уралвагонзавода». Сам журналист вину не признает. Подробнее о пребывании иностранца в России — в отдельном сюжете URA.RU.

На процесс заявились десятки журналистов — в том числе западных. Их запускали небольшими группами
На процесс заявились десятки журналистов — в том числе западных. Их запускали небольшими группами
Фото:
Сам Гершкович запретил задавать ему вопросы
Сам Гершкович запретил задавать ему вопросы
Фото:

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В Свердловском областном суде стартовал процесс над американским журналистом газеты The Wall Street Journal Эваном Гершковичем, обвиняемым в шпионаже. Разбирательство проходит в закрытом режиме, передает корреспондент URA.RU. «Перед началом представителям СМИ позволили сделать протокольную съемку. Само судебное заседание от прессы закрыли, поскольку на процессе может быть разглашена гостайна», — сказал журналист. Гершкович был задержан в Екатеринбурге сотрудниками ФСБ в прошлом году. Его обвиняют в шпионаже: по версии следствия, американец «по заданию ЦРУ собирал в Свердловской области секретную информацию» о работе оборонного «Уралвагонзавода». Сам журналист вину не признает. Подробнее о пребывании иностранца в России — в отдельном сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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