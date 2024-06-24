Гордума Екатеринбурга отклонила протест прокуратуры о частных крематориях

25 июня 2024 в 12:53 Размер текста - 17 +

Нахождение крематориев только в госсобственности нарушает закон о конкуренции, считает Александр Брагин Фото: Илья Московец © URA.RU Депутаты гордумы Екатеринбурга отклонили в ходе заседания 25 июня протест прокурора Светланы Кузнецовой, направленный на запрет строительства в городе частных крематориев. Нахождение этих организаций только в муниципальной собственности нарушает закон о защите конкуренции, отметил начальник управления жилищного и коммунального хозяйства администрации Александр Брагин. «В протесте прокурора содержится требование ввести изменение в положение, исключающее нахождение в частной собственности кремационных блоков, а также исключающие оказание услуг по кремации организациями любой формы собственности. Однако установленные ограничения нахождения крематориев и кремационных блоков только в муниципальной и государственной собственности правовым актом органа местного самоуправления будут являться нарушением закона о защите конкуренции», — заявил Александр Брагин. При этом глава управления ЖКХ подчеркнул, что существующий городской крематорий останется в муниципальной собственности. Прокурор отреагировала на решение депутатов, сообщив, что дальнейшее рассмотрение вопроса о запрете в Екатеринбурге частных крематориев будет происходить в суде. «Вне зависимости от того, какое решение приняли депутаты, у меня есть основание при отклонении протеста поставить этот вопрос на разрешение суда. Чтобы правовые споры были разрешены судебной инстанцией. Наша позиция, относительно тех норм права, которые мы предлагаем применить, не изменилась», — подчеркнула Кузнецова. Ранее спор о частных крематориях разгорелся на комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию гордумы Екатеринбурга. Протест прокуратуры был отклонен. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутаты гордумы Екатеринбурга отклонили в ходе заседания 25 июня протест прокурора Светланы Кузнецовой, направленный на запрет строительства в городе частных крематориев. Нахождение этих организаций только в муниципальной собственности нарушает закон о защите конкуренции, отметил начальник управления жилищного и коммунального хозяйства администрации Александр Брагин. «В протесте прокурора содержится требование ввести изменение в положение, исключающее нахождение в частной собственности кремационных блоков, а также исключающие оказание услуг по кремации организациями любой формы собственности. Однако установленные ограничения нахождения крематориев и кремационных блоков только в муниципальной и государственной собственности правовым актом органа местного самоуправления будут являться нарушением закона о защите конкуренции», — заявил Александр Брагин. При этом глава управления ЖКХ подчеркнул, что существующий городской крематорий останется в муниципальной собственности. Прокурор отреагировала на решение депутатов, сообщив, что дальнейшее рассмотрение вопроса о запрете в Екатеринбурге частных крематориев будет происходить в суде. «Вне зависимости от того, какое решение приняли депутаты, у меня есть основание при отклонении протеста поставить этот вопрос на разрешение суда. Чтобы правовые споры были разрешены судебной инстанцией. Наша позиция, относительно тех норм права, которые мы предлагаем применить, не изменилась», — подчеркнула Кузнецова. Ранее спор о частных крематориях разгорелся на комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию гордумы Екатеринбурга. Протест прокуратуры был отклонен.