Жителей Нижневартовска напугал взрыв автомобиля во дворе дома

Во дворе дома в Нижневартовске (ХМАО) ночью загорелся автомобиль, огонь перекинулся на соседнюю машину, сообщили URA.RU в окружном управлении МЧС. Очевидцы утверждают, что слышали взрыв.
«Северная 19/Г. Взорвалась машина», — говорится в telegram-канале «ЧП Нижневартовск. Происшествия». К публикации автор приложил видео с кадрами пожара.
Во время происшествия пострадали автомобили Toyota RAV4 и Kia Rio. Первый оказался полностью уничтожен. При этом информация о взрыве автомобиля спасателям не поступала. «Предварительная причина пожара — неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства. Ущерб устанавливается», — сообщила URA.RU пресс-служба окружного управления МЧС.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске произошел другой пожар с двумя автомобилями. Происшествие случилось на улице Чапаева, 79А.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!