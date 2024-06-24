24 июня 2024

Жителей Нижневартовска напугал взрыв автомобиля во дворе дома

© Служба новостей «URA.RU»
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В пожаре пострадали два автомобиля
В пожаре пострадали два автомобиля Фото:

Во дворе дома в Нижневартовске (ХМАО) ночью загорелся автомобиль, огонь перекинулся на соседнюю машину, сообщили URA.RU в окружном управлении МЧС. Очевидцы утверждают, что слышали взрыв.

«Северная 19/Г. Взорвалась машина», — говорится в telegram-канале «ЧП Нижневартовск. Происшествия». К публикации автор приложил видео с кадрами пожара.

Во время происшествия пострадали автомобили Toyota RAV4 и Kia Rio. Первый оказался полностью уничтожен. При этом информация о взрыве автомобиля спасателям не поступала. «Предварительная причина пожара — неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства. Ущерб устанавливается», — сообщила URA.RU пресс-служба окружного управления МЧС.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске произошел другой пожар с двумя автомобилями. Происшествие случилось на улице Чапаева, 79А.

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Во дворе дома в Нижневартовске (ХМАО) ночью загорелся автомобиль, огонь перекинулся на соседнюю машину, сообщили URA.RU в окружном управлении МЧС. Очевидцы утверждают, что слышали взрыв. «Северная 19/Г. Взорвалась машина», — говорится в telegram-канале «ЧП Нижневартовск. Происшествия». К публикации автор приложил видео с кадрами пожара. Во время происшествия пострадали автомобили Toyota RAV4 и Kia Rio. Первый оказался полностью уничтожен. При этом информация о взрыве автомобиля спасателям не поступала. «Предварительная причина пожара — неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства. Ущерб устанавливается», — сообщила URA.RU пресс-служба окружного управления МЧС. Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске произошел другой пожар с двумя автомобилями. Происшествие случилось на улице Чапаева, 79А.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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