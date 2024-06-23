23 июня 2024

В ХМАО из-за пожара в мусорном баке сгорели два автомобиля

© Служба новостей «URA.RU»
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МЧС устанавливает причину возгорания, из-за которого пострадали два автомобиля
МЧС устанавливает причину возгорания, из-за которого пострадали два автомобиля Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) на улице Чапаева 79А от огня пострадали два автомобиля. В УМВД по ХМАО агентству сообщили, что причиной пожара стало воспламенение мусора.

«[На улице Чапаева 79А] загорелась мусорка. Огонь перекинулся на автомобили», — рассказали агентству в пресс-службе полиции.

Как сообщили агентству в пресс-службе МЧС по Югре, у одного автомобиля полностью уничтожен моторный отсек и частично поврежден салон. У второго повреждена правая часть: двери, колеса и лакокрасочное покрытие. В настоящий момент силовики устанавливают причину возгорания.

Ранее URA.RU писало, что в Сургуте загорелся заброшенный кинотеатр «Аврора». В МЧС агентству сообщили, что на крыше горел рубероид.

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В Нижневартовске (ХМАО) на улице Чапаева 79А от огня пострадали два автомобиля. В УМВД по ХМАО агентству сообщили, что причиной пожара стало воспламенение мусора. «[На улице Чапаева 79А] загорелась мусорка. Огонь перекинулся на автомобили», — рассказали агентству в пресс-службе полиции. Как сообщили агентству в пресс-службе МЧС по Югре, у одного автомобиля полностью уничтожен моторный отсек и частично поврежден салон. У второго повреждена правая часть: двери, колеса и лакокрасочное покрытие. В настоящий момент силовики устанавливают причину возгорания. Ранее URA.RU писало, что в Сургуте загорелся заброшенный кинотеатр «Аврора». В МЧС агентству сообщили, что на крыше горел рубероид.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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