В Нижневартовске (ХМАО) на улице Чапаева 79А от огня пострадали два автомобиля. В УМВД по ХМАО агентству сообщили, что причиной пожара стало воспламенение мусора.
«[На улице Чапаева 79А] загорелась мусорка. Огонь перекинулся на автомобили», — рассказали агентству в пресс-службе полиции.
Как сообщили агентству в пресс-службе МЧС по Югре, у одного автомобиля полностью уничтожен моторный отсек и частично поврежден салон. У второго повреждена правая часть: двери, колеса и лакокрасочное покрытие. В настоящий момент силовики устанавливают причину возгорания.
Ранее URA.RU писало, что в Сургуте загорелся заброшенный кинотеатр «Аврора». В МЧС агентству сообщили, что на крыше горел рубероид.
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