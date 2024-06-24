24 июня 2024

Прокуратура взялась за дело о гибели ребенка в торговом центре ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Прокуратура организовала проверку по делу ребенка, который погиб в лифте ТЦ
Прокуратура организовала проверку по делу ребенка, который погиб в лифте ТЦ Фото:

Прокуратура организовала проверку из-за гибели ребенка в торговом центре Урая. Одиннадцатилетнего мальчика задавил грузовой лифт.

«От полученных телесных повреждений мальчик скончался на месте. Прокуратура Урая организовала проверку. По итогам надзорных мероприятий будут приняты меры прокурорского реагирования», — говорится в telegram-канале окружной прокуратуры.

Ранее URA.RU рассказывало, что следователи завели уголовное дело по факту гибели ребенка. По данным Следкома, мальчик попытался запрыгнуть на платформу грузового лифта, движущуюся вверх с первого этажа и был зажат.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Прокуратура организовала проверку из-за гибели ребенка в торговом центре Урая. Одиннадцатилетнего мальчика задавил грузовой лифт. «От полученных телесных повреждений мальчик скончался на месте. Прокуратура Урая организовала проверку. По итогам надзорных мероприятий будут приняты меры прокурорского реагирования», — говорится в telegram-канале окружной прокуратуры. Ранее URA.RU рассказывало, что следователи завели уголовное дело по факту гибели ребенка. По данным Следкома, мальчик попытался запрыгнуть на платформу грузового лифта, движущуюся вверх с первого этажа и был зажат.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...