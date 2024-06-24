Прокуратура взялась за дело о гибели ребенка в торговом центре ХМАО

Прокуратура организовала проверку по делу ребенка, который погиб в лифте ТЦ
Прокуратура организовала проверку из-за гибели ребенка в торговом центре Урая. Одиннадцатилетнего мальчика задавил грузовой лифт.
«От полученных телесных повреждений мальчик скончался на месте. Прокуратура Урая организовала проверку. По итогам надзорных мероприятий будут приняты меры прокурорского реагирования», — говорится в telegram-канале окружной прокуратуры.
Ранее URA.RU рассказывало, что следователи завели уголовное дело по факту гибели ребенка. По данным Следкома, мальчик попытался запрыгнуть на платформу грузового лифта, движущуюся вверх с первого этажа и был зажат.
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