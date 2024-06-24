24 июня 2024

В ЯНАО возобновили работу паромного сообщения через Обь

Главная переправа ЯНАО возобновила работу между Салехардом и Лабытнанги
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В ЯНАО возобновила работу главная паромная переправа
В ЯНАО возобновила работу главная паромная переправа Фото:

Главная переправа ЯНАО восстановила работу после перерыва из-за неблагоприятных метеоусловий. О возобновлении паромного сообщения рассказали в окружном дептрансе.

«Движение паромов на переправе Салехард — Лабытнанги возобновлено. Наблюдать за работой паромной переправы можно в режиме онлайн», — сообщила пресс-служба департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО в своей официальной группе «ВКонтакте».

Ранее редакция URA.RU сообщила, что ямальцы опаздывают на поезда и самолеты из-за закрытия переправы. Очевидцы сообщили, что не могут добраться на другую сторону Оби в социальных сетях.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ЯНАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Главная переправа ЯНАО восстановила работу после перерыва из-за неблагоприятных метеоусловий. О возобновлении паромного сообщения рассказали в окружном дептрансе. «Движение паромов на переправе Салехард — Лабытнанги возобновлено. Наблюдать за работой паромной переправы можно в режиме онлайн», — сообщила пресс-служба департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО в своей официальной группе «ВКонтакте». Ранее редакция URA.RU сообщила, что ямальцы опаздывают на поезда и самолеты из-за закрытия переправы. Очевидцы сообщили, что не могут добраться на другую сторону Оби в социальных сетях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...