В ЯНАО возобновили работу паромного сообщения через Обь

В ЯНАО возобновила работу главная паромная переправа
Главная переправа ЯНАО восстановила работу после перерыва из-за неблагоприятных метеоусловий. О возобновлении паромного сообщения рассказали в окружном дептрансе.
«Движение паромов на переправе Салехард — Лабытнанги возобновлено. Наблюдать за работой паромной переправы можно в режиме онлайн», — сообщила пресс-служба департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО в своей официальной группе «ВКонтакте».
Ранее редакция URA.RU сообщила, что ямальцы опаздывают на поезда и самолеты из-за закрытия переправы. Очевидцы сообщили, что не могут добраться на другую сторону Оби в социальных сетях.
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