Челябинка, получившая ожог лица на работе, взыскала деньги с работодателя

В Челябинске местная жительница, получившая ожоги лица и рук на производстве, с помощью прокуратуры взыскала с работодателя компенсацию морального вреда. Об этом URA.RU 25 июня сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.
«В июне 2023 года женщина, работая на предприятии прессовщиком, получила производственную травму в виде термического ожога 25% лица и рук. Прокурор в интересах пострадавшей обратился в суд, который взыскал с предприятия в пользу заявителя 700 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.
Там отметили, что в ходе проверки было выявлено, что женщина получила травму, нарушив технологию перемещения взрывоопасных веществ. То есть, по своей вине. При этом в действиях ее начальника, который должен был обеспечить контроль за безопасным выполнением работ, также были выявлены нарушения требований охраны труда. Его привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.27.1 КоАП РФ с назначением штрафа.
После произошедшего женщина долгое время находилась в стационаре. Ей сделали несколько операций по пересадке кожи. Сейчас женщина продолжает восстановление от травмы.
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