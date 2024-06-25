Медведев: европейские тупицы мешают коммерции России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Политсовет партии "Единая Россия". Москва, медведев дмитрий
Дмитрий Медведев отреагировал на 14-й пакет сакций против России Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Европа стремится сорвать коммерческую деятельность России, но больше теряет сама. Так запред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал 14-й пакет санкций.

«Тупоголовые евродумочки стремятся сорвать любую коммерческую деятельность России, ничего не потеряв при этом сами. <> ЕС в очередной раз продемонстрировал, что готов пожертвовать суверенными интересами как своих государств-членов, так и простых европейцев. Наша страна пострадала гораздо меньше, чем граждане и компании ЕС», — написал Медведев в Telegram.

Запред Совбеза напомнил, что европеская комиссия запретила инфестции в проекты «Арктик СПГ-2» и «Мурманский СПГ», чтобы препятствовать экспорту российского газа. Однако выигрывает от этого не Европа, а американские экспортеры, обратил внимание Медведев. Он также уверен, что РФ восстановит свои доходы.

ЕС 24 июня принял 14-й пакет санкций против России. Он расширяет ограничения в сферах торговли, финансов и энергетики. Также под санкции попали 116 юридических и физических лиц.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Европа стремится сорвать коммерческую деятельность России, но больше теряет сама. Так запред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал 14-й пакет санкций. «Тупоголовые евродумочки стремятся сорвать любую коммерческую деятельность России, ничего не потеряв при этом сами. <> ЕС в очередной раз продемонстрировал, что готов пожертвовать суверенными интересами как своих государств-членов, так и простых европейцев. Наша страна пострадала гораздо меньше, чем граждане и компании ЕС», — написал Медведев в Telegram. Запред Совбеза напомнил, что европеская комиссия запретила инфестции в проекты «Арктик СПГ-2» и «Мурманский СПГ», чтобы препятствовать экспорту российского газа. Однако выигрывает от этого не Европа, а американские экспортеры, обратил внимание Медведев. Он также уверен, что РФ восстановит свои доходы. ЕС 24 июня принял 14-й пакет санкций против России. Он расширяет ограничения в сферах торговли, финансов и энергетики. Также под санкции попали 116 юридических и физических лиц.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...