Медведев: европейские тупицы мешают коммерции России

25 июня 2024 в 13:43 Размер текста - 17 +

Дмитрий Медведев отреагировал на 14-й пакет сакций против России Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Европа стремится сорвать коммерческую деятельность России, но больше теряет сама. Так запред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал 14-й пакет санкций. «Тупоголовые евродумочки стремятся сорвать любую коммерческую деятельность России, ничего не потеряв при этом сами. <> ЕС в очередной раз продемонстрировал, что готов пожертвовать суверенными интересами как своих государств-членов, так и простых европейцев. Наша страна пострадала гораздо меньше, чем граждане и компании ЕС», — написал Медведев в Telegram. Запред Совбеза напомнил, что европеская комиссия запретила инфестции в проекты «Арктик СПГ-2» и «Мурманский СПГ», чтобы препятствовать экспорту российского газа. Однако выигрывает от этого не Европа, а американские экспортеры, обратил внимание Медведев. Он также уверен, что РФ восстановит свои доходы. ЕС 24 июня принял 14-й пакет санкций против России. Он расширяет ограничения в сферах торговли, финансов и энергетики. Также под санкции попали 116 юридических и физических лиц. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Европа стремится сорвать коммерческую деятельность России, но больше теряет сама. Так запред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал 14-й пакет санкций. «Тупоголовые евродумочки стремятся сорвать любую коммерческую деятельность России, ничего не потеряв при этом сами. <> ЕС в очередной раз продемонстрировал, что готов пожертвовать суверенными интересами как своих государств-членов, так и простых европейцев. Наша страна пострадала гораздо меньше, чем граждане и компании ЕС», — написал Медведев в Telegram. Запред Совбеза напомнил, что европеская комиссия запретила инфестции в проекты «Арктик СПГ-2» и «Мурманский СПГ», чтобы препятствовать экспорту российского газа. Однако выигрывает от этого не Европа, а американские экспортеры, обратил внимание Медведев. Он также уверен, что РФ восстановит свои доходы. ЕС 24 июня принял 14-й пакет санкций против России. Он расширяет ограничения в сферах торговли, финансов и энергетики. Также под санкции попали 116 юридических и физических лиц.