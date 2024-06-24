Силовики ХМАО взялись за ЧП с двухлетним ребенком, упавшим с 7 этажа

Следственный комитет и прокуратура устроили проверку из-за падения двухлетней девочки с седьмого этажа в Югорске. Ребенок забралась на подоконник и выпала через открытое окно.
«Проводится процессуальная проверка по факту травмирования двухлетнего ребенка, который 23 июня 2024 года упал из окна 7 этажа. По предварительным данным, девочка забралась на подоконник по рядом стоящему с окном дивану, когда окно в комнате было открыто для проветривания», — говорится на сайте окружного СК.
В прокуратуре уточняют, что инцидент произошел на улице Свердлова. Ребенка с травмами медики отвезли в больницу.
Ранее URA.RU рассказывало, что врачи обследовали девочку и стабилизировали ее состояние. Ребенка перевели в Сургутскую клиническую травматологическую больницу.
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