24 июня 2024

Силовики ХМАО взялись за ЧП с двухлетним ребенком, упавшим с 7 этажа

СК и прокуратура проверяют инцидент с ребенком, выпавшим из окна в ХМАО
© Служба новостей «URA.RU»
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Силовики начали проверку из-за падения ребенка из окна многоэтажки
Силовики начали проверку из-за падения ребенка из окна многоэтажки Фото:

Следственный комитет и прокуратура устроили проверку из-за падения двухлетней девочки с седьмого этажа в Югорске. Ребенок забралась на подоконник и выпала через открытое окно.

«Проводится процессуальная проверка по факту травмирования двухлетнего ребенка, который 23 июня 2024 года упал из окна 7 этажа. По предварительным данным, девочка забралась на подоконник по рядом стоящему с окном дивану, когда окно в комнате было открыто для проветривания», — говорится на сайте окружного СК.

В прокуратуре уточняют, что инцидент произошел на улице Свердлова. Ребенка с травмами медики отвезли в больницу.

Ранее URA.RU рассказывало, что врачи обследовали девочку и стабилизировали ее состояние. Ребенка перевели в Сургутскую клиническую травматологическую больницу.

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Следственный комитет и прокуратура устроили проверку из-за падения двухлетней девочки с седьмого этажа в Югорске. Ребенок забралась на подоконник и выпала через открытое окно. «Проводится процессуальная проверка по факту травмирования двухлетнего ребенка, который 23 июня 2024 года упал из окна 7 этажа. По предварительным данным, девочка забралась на подоконник по рядом стоящему с окном дивану, когда окно в комнате было открыто для проветривания», — говорится на сайте окружного СК. В прокуратуре уточняют, что инцидент произошел на улице Свердлова. Ребенка с травмами медики отвезли в больницу. Ранее URA.RU рассказывало, что врачи обследовали девочку и стабилизировали ее состояние. Ребенка перевели в Сургутскую клиническую травматологическую больницу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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