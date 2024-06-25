В Челябинске в три раза вырос запрос на услуги стилистов

Жители Челябинска стали чаще доверять свой образ стилистам-имиджмейкерам и портным. В мегаполисе с начала 2024 года спрос на услуги данных специалистов вырос в три раза, сообщили 25 июня в пресс-службе «Авито Услуги».
«Челябинцы с начала года стали в три раза чаще обращаться за помощью к стилистам-имиджмейкерам. Такие специалисты помогают создать собственный образ, уникальный для каждого человека. Также в городе вырос спрос на портных»,– сообщили в пресс-службе.
Особенно у челябинцев вырос спрос на подбор цветовой гаммы. Такая услуга помогает клиентам выбрать подходящее сочетание цветов в одежде и косметике, учитывая черты лица, цветотип кожи и другие внешние данные клиента. Как отметил руководитель категории «Деловые и Хозяйственные услуги» в Авито Услугах Александр Семочкин, также у горожан растет интерес к локальным брендам и уникальным вещам, изготовленным на заказ, поэтому увеличивается спрос на специалистов, предлагающих услуги по индивидуальному пошиву.
А для того чтобы найти подходящую одежду, челябинцы обращаются к стилистам-имиджмейкерам, которые предоставляют большой спектр услуг от имидж-консультации до шопинг-сопровождения. Чтобы найти подходящего стилиста, в пресс-службе советуют обращать внимание на рейтинг и отзывы на исполнителя.
Кроме того, в пресс-службе отметили, челябинцы чаще стали обращаться к частным портным и швейным цехам благодаря преимуществам индивидуального пошива на заказ, ведь так одежда изготавливается по меркам каждого клиента и всегда оказывается по размеру, а для создания дизайна часто прибегают к готовым макетам, которые можно изменить под себя.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!