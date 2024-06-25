Силовики раскрыли, как истекающая кровью женщина пробралась в колледж Екатеринбурга

Истекающая кровью екатеринбурженка ворвалась в колледж через открытое окно

25 июня 2024 в 16:30 Размер текста - 17 +

Полицейские передали пострадавшую медикам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Истекающая кровью 33-летняя женщина пробралась в Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова через открытое окно. До этого она порезалась об острые края забора, когда его перелезала из-за выдуманной угрозы преследования. Об этом URA.RU рассказал руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых. «По предварительным сведениям, она, якобы, с испуга забралась через металлический забор учебного заведения, порезавшись об острые края. Ей показалось, что ее кто-то преследует. Поскольку дверь с главного входа колледжа была закрыта, дама проникла внутрь через открытое окно библиотеки и забежала в туалет», — сказал полковник Горелых. По его словам, на месте происшествия работают сотрудники полиции территориального ОВД, которые уже установили ее личность — местная жительница 33-летняя Наталья. Ее передали медикам и доставили в городскую больницу № 36. Инцидент произошел днем 25 июня. Показания очевидцев расходились: одни утверждали, что в учреждении якобы провели эвакуацию, а женщина была с ножом. Однако представитель свердловской полиции опроверг наличие оружия у 33-летней Натальи. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Истекающая кровью 33-летняя женщина пробралась в Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова через открытое окно. До этого она порезалась об острые края забора, когда его перелезала из-за выдуманной угрозы преследования. Об этом URA.RU рассказал руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых. «По предварительным сведениям, она, якобы, с испуга забралась через металлический забор учебного заведения, порезавшись об острые края. Ей показалось, что ее кто-то преследует. Поскольку дверь с главного входа колледжа была закрыта, дама проникла внутрь через открытое окно библиотеки и забежала в туалет», — сказал полковник Горелых. По его словам, на месте происшествия работают сотрудники полиции территориального ОВД, которые уже установили ее личность — местная жительница 33-летняя Наталья. Ее передали медикам и доставили в городскую больницу № 36. Инцидент произошел днем 25 июня. Показания очевидцев расходились: одни утверждали, что в учреждении якобы провели эвакуацию, а женщина была с ножом. Однако представитель свердловской полиции опроверг наличие оружия у 33-летней Натальи.