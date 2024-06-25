Жители ЯНАО смогут купаться только на трех пляжах округа

Мэрии городов ЯНАО обустроят одиннадцать пляжей для отдыхающих
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В ЯНАО в 2024 году откроются 11 пляжей
В ЯНАО в 2024 году откроются 11 пляжей Фото:

В городах ЯНАО в купальный сезон 2024 года будет открыто одиннадцать пляжей, но купаться разрешат только на трех из них. Восемь пляжей можно использовать в качестве зоны отдыха у воды, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС. 

«Всего к эксплуатации на территории Ямала планируется одиннадцать пляжей и зон отдыха у воды, из которых на восьми установлен запрет на купание, на трех купание разрешено. Детские пришкольные лагеря на территориях, граничащих с водными объектами не планируются», — рассказали корреспонденту агентства в пресс-службе ГУ МЧС по ЯНАО.

Пляжи для купания и зоны отдыха у воды будут открыты:

  • В Ноябрьске два пляжа, из которых один с запретом для купания, один с разрешенным купанием.
  • В городе Тарко-Сале один пляж, на котором разрешено купание.
  • В городе Муравленко один пляж, на котором разрешено купание.
  • В Новом Уренгое планируются к открытию шесть пляжей. Купаться на всех запрещено.
  • В городе Губкинский вопрос об организации обустройства пляжей и мест массового отдыха у воды находится на рассмотрении.
  • В городе Салехард определено место массового отдыха населения у воды (с запретом для купания), однако на сегодняшний день дата открытия не определена.
  • В границах муниципального образования городского округа город Лабытнанги нет территорий, отведенных и предназначенных для массового отдыха людей на водных объектах. На 2025 год планируется обустройство двух пляжей.
  • В Надымском, Красноселькупском, Приуральском, Ямальском, Шурышкарском и Тазовском районах, вода не достигает допустимых параметров, разрешенных для купания, и береговые линии непригодны для массового отдыха людей, в связи с этим обустройство пляжей и мест массового отдыха у воды не планируется.

Точную дату вводу в эксплуатацию пляжей определяют муниципальные образования с учетом погодных условий и при наличии своевременно поданного заявления декларации о соответствии в подразделения ГИМС МЧС. Власти Пуровского района уже определились с открытием купального сезона. Официально жители Тарко-Сале смогут искупаться уже 29 июня.

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В городах ЯНАО в купальный сезон 2024 года будет открыто одиннадцать пляжей, но купаться разрешат только на трех из них. Восемь пляжей можно использовать в качестве зоны отдыха у воды, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС.  «Всего к эксплуатации на территории Ямала планируется одиннадцать пляжей и зон отдыха у воды, из которых на восьми установлен запрет на купание, на трех купание разрешено. Детские пришкольные лагеря на территориях, граничащих с водными объектами не планируются», — рассказали корреспонденту агентства в пресс-службе ГУ МЧС по ЯНАО. Пляжи для купания и зоны отдыха у воды будут открыты: Точную дату вводу в эксплуатацию пляжей определяют муниципальные образования с учетом погодных условий и при наличии своевременно поданного заявления декларации о соответствии в подразделения ГИМС МЧС. Власти Пуровского района уже определились с открытием купального сезона. Официально жители Тарко-Сале смогут искупаться уже 29 июня.
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