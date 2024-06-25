С семьей ребенка из ХМАО, которого придавило лифтом в ТЦ, работают психологи

Психологи оказывают помощь семье 11-летнего мальчика, которого придавило насмерть грузовым лифтом в одном из торговых центров Урая (ХМАО), а также свидетелям трагедии. Об этом URA.RU сообщили в мэрии города.
«В связи с трагедией специалистами оказывается психологическая помощь семье и свидетелям происшедшего. Администрация на связи с семьей, помощь в организации похорон оказывается», — поделились в администрации Урая.
Известно, что ребенок из благополучной семьи, воспитывался матерью и отчимом. Кроме того, с погибшим мальчиком проводилась индивидуально профилактическая работа из-за некого правонарушения.
Ранее URA.RU писало о том, что в одном из ТЦ Урая (ХМАО) погиб несовершеннолетний. 11-летнего мальчика насмерть придавило конструкцией грузового лифта, когда он хотел запрыгнуть на его платформу.
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