С семьей ребенка из ХМАО, которого придавило лифтом в ТЦ, работают психологи

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Мэрия Урая оказывает поддержку семье ребенка, погибшего в шахте лифта
Мэрия Урая оказывает поддержку семье ребенка, погибшего в шахте лифта Фото:

Психологи оказывают помощь семье 11-летнего мальчика, которого придавило насмерть грузовым лифтом в одном из торговых центров Урая (ХМАО), а также свидетелям трагедии. Об этом URA.RU сообщили в мэрии города.

«В связи с трагедией специалистами оказывается психологическая помощь семье и свидетелям происшедшего. Администрация на связи с семьей, помощь в организации похорон оказывается», — поделились в администрации Урая.

Известно, что ребенок из благополучной семьи, воспитывался матерью и отчимом. Кроме того, с погибшим мальчиком проводилась индивидуально профилактическая работа из-за некого правонарушения.

Ранее URA.RU писало о том, что в одном из ТЦ Урая (ХМАО) погиб несовершеннолетний. 11-летнего мальчика насмерть придавило конструкцией грузового лифта, когда он хотел запрыгнуть на его платформу.

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Психологи оказывают помощь семье 11-летнего мальчика, которого придавило насмерть грузовым лифтом в одном из торговых центров Урая (ХМАО), а также свидетелям трагедии. Об этом URA.RU сообщили в мэрии города. «В связи с трагедией специалистами оказывается психологическая помощь семье и свидетелям происшедшего. Администрация на связи с семьей, помощь в организации похорон оказывается», — поделились в администрации Урая. Известно, что ребенок из благополучной семьи, воспитывался матерью и отчимом. Кроме того, с погибшим мальчиком проводилась индивидуально профилактическая работа из-за некого правонарушения. Ранее URA.RU писало о том, что в одном из ТЦ Урая (ХМАО) погиб несовершеннолетний. 11-летнего мальчика насмерть придавило конструкцией грузового лифта, когда он хотел запрыгнуть на его платформу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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