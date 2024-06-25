Губернатор Ямала Артюхов поздравил окружной парламент с 30-летием

25 июня 2024 в 19:47 Размер текста - 17 +

Артюхов отметил вклад депутатов в развитие Ямала Фото: Роман Наумов © URA.RU Парламент Ямало-Ненецкого автономного округа празднует свое 30-летие. В торжественных мероприятиях принял участие губернатор Ямала Дмитрий Артюхов, отметивший вклад депутатов каждого из семи созывов в экономическое и социальное развитие округа. Об этом сообщили в пресс-службе правительства ЯНАО. «Региональный парламент с самых первых дней существования Ямала, как отдельного субъекта страны, был местом, где ковался фундамент будущего успеха округа. На протяжении 30 лет ямальский парламент всегда был надежной опорой исполнительной власти», — отметил Артюхов. На церемонии присутствовал председатель Тюменской областной Думы Фуат Сайфитдинов, главный федеральный инспектор по ЯНАО Александр Ямохин, губернатор Ямала с 1994 по 2010 годы Юрий Неелов и представители законодательных органов субъектов РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Парламент Ямало-Ненецкого автономного округа празднует свое 30-летие. В торжественных мероприятиях принял участие губернатор Ямала Дмитрий Артюхов, отметивший вклад депутатов каждого из семи созывов в экономическое и социальное развитие округа. Об этом сообщили в пресс-службе правительства ЯНАО. «Региональный парламент с самых первых дней существования Ямала, как отдельного субъекта страны, был местом, где ковался фундамент будущего успеха округа. На протяжении 30 лет ямальский парламент всегда был надежной опорой исполнительной власти», — отметил Артюхов. На церемонии присутствовал председатель Тюменской областной Думы Фуат Сайфитдинов, главный федеральный инспектор по ЯНАО Александр Ямохин, губернатор Ямала с 1994 по 2010 годы Юрий Неелов и представители законодательных органов субъектов РФ.