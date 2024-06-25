В Тюмени издали сборник книг с названием-мемом

В Тюмени вышел альманах «Тюмень — столица деревень»

25 июня 2024 в 17:14 Размер текста - 17 +

Четырехтомное издание доступно для публики в библиотеке Тюменского госуниверситета Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени закончили работу над составлением и выпуском четырехтомного альманаха «Тюмень — столица деревень». Об этом URA.RU рассказала один из редакторов-составителей Наталья Балюк. Фраза «Тюмень — столица деревень» появилась в советские годы и стала интернет-мемом. «Название, в том числе объясняется в четырех томах альманаха „Тюмень — столица деревень“. Кто-то когда-то приехал из центральной части страны и бросил такую фразу. Но для человека образованного и культурного — „деревня“ не звучит оскорбительно. Еще русские классики писали, что деревня — второе явление после Бога», — объяснила URA.RU Наталья Балюк. Над альманахом работали 120 авторов. Книги находятся в Библиотеке Тюменского государственного университета в открытом доступе. «Тюмень — столица деревень» — эта фраза появилась в середине 20 века после того, как в Тюменской области появилась нефть, и в регион стали приезжать писатели, публицисты и журналисты. В эпоху развития интернета выражение стало мемом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени закончили работу над составлением и выпуском четырехтомного альманаха «Тюмень — столица деревень». Об этом URA.RU рассказала один из редакторов-составителей Наталья Балюк. Фраза «Тюмень — столица деревень» появилась в советские годы и стала интернет-мемом. «Название, в том числе объясняется в четырех томах альманаха „Тюмень — столица деревень“. Кто-то когда-то приехал из центральной части страны и бросил такую фразу. Но для человека образованного и культурного — „деревня“ не звучит оскорбительно. Еще русские классики писали, что деревня — второе явление после Бога», — объяснила URA.RU Наталья Балюк. Над альманахом работали 120 авторов. Книги находятся в Библиотеке Тюменского государственного университета в открытом доступе. «Тюмень — столица деревень» — эта фраза появилась в середине 20 века после того, как в Тюменской области появилась нефть, и в регион стали приезжать писатели, публицисты и журналисты. В эпоху развития интернета выражение стало мемом.