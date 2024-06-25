МЧС: в крупном пожаре на свердловской лесопилке пострадал человек. Видео

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Пожар на улице Рабочая. Тюмень , пожар, тушение пожара, пожарные
Пожар ликвидировали в течение двух часов (архивное фото) Фото:

Сотрудники МЧС России успешно справились с крупным пожаром на пилораме в поселке Зюзельский Свердловской области. Информация о возгорании поступила днем 25 июня. Быстро развернувшиеся действия пожарных помогли избежать распространения огня на соседние объекты, в том числе на емкости с горючим.

«Была проведена пенная атака для недопущения возгорания емкостей с ГСМ. Открытое горение на площади 800 квадратных метров было локализовано и ликвидировано в течение двух часов. В результате пожара пострадал один человек, который был передан бригаде скорой помощи. В ликвидации пожара были задействованы четыре единицы спецтехники и 14 человек личного состава», — говорится в сообщении официального telegram-канала ведомства.

Ранее URA.RU сообщало о пожаре на лесопилке. Один человек получил критические ожоги, охватившие 95% его тела. Пожар был настолько интенсивным, что столбы черного дыма были видны на несколько километров от места происшествия. Существовала угроза распространения огня на близлежащую заправку и хранилище топлива, что могло привести к еще более тяжелым последствиям.

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Сотрудники МЧС России успешно справились с крупным пожаром на пилораме в поселке Зюзельский Свердловской области. Информация о возгорании поступила днем 25 июня. Быстро развернувшиеся действия пожарных помогли избежать распространения огня на соседние объекты, в том числе на емкости с горючим. «Была проведена пенная атака для недопущения возгорания емкостей с ГСМ. Открытое горение на площади 800 квадратных метров было локализовано и ликвидировано в течение двух часов. В результате пожара пострадал один человек, который был передан бригаде скорой помощи. В ликвидации пожара были задействованы четыре единицы спецтехники и 14 человек личного состава», — говорится в сообщении официального telegram-канала ведомства. Ранее URA.RU сообщало о пожаре на лесопилке. Один человек получил критические ожоги, охватившие 95% его тела. Пожар был настолько интенсивным, что столбы черного дыма были видны на несколько километров от места происшествия. Существовала угроза распространения огня на близлежащую заправку и хранилище топлива, что могло привести к еще более тяжелым последствиям.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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