МЧС: в крупном пожаре на свердловской лесопилке пострадал человек. Видео

25 июня 2024 в 17:32 Размер текста - 17 +

Пожар ликвидировали в течение двух часов (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU Сотрудники МЧС России успешно справились с крупным пожаром на пилораме в поселке Зюзельский Свердловской области. Информация о возгорании поступила днем 25 июня. Быстро развернувшиеся действия пожарных помогли избежать распространения огня на соседние объекты, в том числе на емкости с горючим. «Была проведена пенная атака для недопущения возгорания емкостей с ГСМ. Открытое горение на площади 800 квадратных метров было локализовано и ликвидировано в течение двух часов. В результате пожара пострадал один человек, который был передан бригаде скорой помощи. В ликвидации пожара были задействованы четыре единицы спецтехники и 14 человек личного состава», — говорится в сообщении официального telegram-канала ведомства. Ранее URA.RU сообщало о пожаре на лесопилке. Один человек получил критические ожоги, охватившие 95% его тела. Пожар был настолько интенсивным, что столбы черного дыма были видны на несколько километров от места происшествия. Существовала угроза распространения огня на близлежащую заправку и хранилище топлива, что могло привести к еще более тяжелым последствиям. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сотрудники МЧС России успешно справились с крупным пожаром на пилораме в поселке Зюзельский Свердловской области. Информация о возгорании поступила днем 25 июня. Быстро развернувшиеся действия пожарных помогли избежать распространения огня на соседние объекты, в том числе на емкости с горючим. «Была проведена пенная атака для недопущения возгорания емкостей с ГСМ. Открытое горение на площади 800 квадратных метров было локализовано и ликвидировано в течение двух часов. В результате пожара пострадал один человек, который был передан бригаде скорой помощи. В ликвидации пожара были задействованы четыре единицы спецтехники и 14 человек личного состава», — говорится в сообщении официального telegram-канала ведомства. Ранее URA.RU сообщало о пожаре на лесопилке. Один человек получил критические ожоги, охватившие 95% его тела. Пожар был настолько интенсивным, что столбы черного дыма были видны на несколько километров от места происшествия. Существовала угроза распространения огня на близлежащую заправку и хранилище топлива, что могло привести к еще более тяжелым последствиям.