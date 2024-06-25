Сотрудники МЧС России успешно справились с крупным пожаром на пилораме в поселке Зюзельский Свердловской области. Информация о возгорании поступила днем 25 июня. Быстро развернувшиеся действия пожарных помогли избежать распространения огня на соседние объекты, в том числе на емкости с горючим.
«Была проведена пенная атака для недопущения возгорания емкостей с ГСМ. Открытое горение на площади 800 квадратных метров было локализовано и ликвидировано в течение двух часов. В результате пожара пострадал один человек, который был передан бригаде скорой помощи. В ликвидации пожара были задействованы четыре единицы спецтехники и 14 человек личного состава», — говорится в сообщении официального telegram-канала ведомства.
Ранее URA.RU сообщало о пожаре на лесопилке. Один человек получил критические ожоги, охватившие 95% его тела. Пожар был настолько интенсивным, что столбы черного дыма были видны на несколько километров от места происшествия. Существовала угроза распространения огня на близлежащую заправку и хранилище топлива, что могло привести к еще более тяжелым последствиям.
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