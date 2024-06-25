Момент удара ВСУ по пляжу в Севастополе сняли камеры видеонаблюдения

25 июня 2024 в 18:47 Размер текста - 17 +

ВСУ 23 июня атаковали Севастополь Фото: Михаил Калянов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Момент ракетного удара ВСУ по пляжу Учкуевка в Севастополе попал на камеры видеонаблюдения. Об этом сообщили «Известия». На кадрах видно, как за короткий промежуток времени над водой возникают высокие всплески, вызванные падением снарядов. Отдыхающие на пляже люди мгновенно начали покидать место происшествия. Ранее ВСУ совершили атаку на Севастополь. Противник ударил региону с помощью оперативно-тактических ракет ATACMS. В результате атаки около 100 человек пострадали, еще трое — погибли. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Момент ракетного удара ВСУ по пляжу Учкуевка в Севастополе попал на камеры видеонаблюдения. Об этом сообщили «Известия». На кадрах видно, как за короткий промежуток времени над водой возникают высокие всплески, вызванные падением снарядов. Отдыхающие на пляже люди мгновенно начали покидать место происшествия. Ранее ВСУ совершили атаку на Севастополь. Противник ударил региону с помощью оперативно-тактических ракет ATACMS. В результате атаки около 100 человек пострадали, еще трое — погибли.