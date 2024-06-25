Момент удара ВСУ по пляжу в Севастополе сняли камеры видеонаблюдения

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Пляж в Херсоне. Херсон, море, пляж, отдых
ВСУ 23 июня атаковали Севастополь Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Момент ракетного удара ВСУ по пляжу Учкуевка в Севастополе попал на камеры видеонаблюдения. Об этом сообщили «Известия».

На кадрах видно, как за короткий промежуток времени над водой возникают высокие всплески, вызванные падением снарядов. Отдыхающие на пляже люди мгновенно начали покидать место происшествия.

Ранее ВСУ совершили атаку на Севастополь. Противник ударил региону с помощью оперативно-тактических ракет ATACMS. В результате атаки около 100 человек пострадали, еще трое — погибли.

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Момент ракетного удара ВСУ по пляжу Учкуевка в Севастополе попал на камеры видеонаблюдения. Об этом сообщили «Известия». На кадрах видно, как за короткий промежуток времени над водой возникают высокие всплески, вызванные падением снарядов. Отдыхающие на пляже люди мгновенно начали покидать место происшествия. Ранее ВСУ совершили атаку на Севастополь. Противник ударил региону с помощью оперативно-тактических ракет ATACMS. В результате атаки около 100 человек пострадали, еще трое — погибли.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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