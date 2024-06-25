В Москве с 1 июля подорожает парковка в центре

25 июня 2024 в 20:25 Размер текста - 17 +

В столице России подорожает парковка в центре Фото: Роман Наумов © URA.RU В Москве изменится максимальный часовой тариф на парковку в дневное время на 31-й улице, где, несмотря на высокие ставки, отсутствуют свободные места. Это затронет около 1% самых загруженных платных парковочных зон в центре города, включая улицы Ильинка, Петровка, Солянка и Неглинная. Об этом сообщил Департамент транспорта столицы. «Изменение максимального часового тарифа в дневное время будет только на 31-й улице — там, где даже текущие высокие тарифы не позволяют обеспечить наличие свободных парковочных мест для жителей возле дома», — сообщили в дептрансе . Повышение тарифов призвано решить проблему нехватки парковочных мест для жителей данных улиц. Причиной сложившейся ситуации являются популярные рестораны, бизнес-центры и достопримечательности, привлекающие большое количество автомобилистов. Москвичи, проживающие на этих улицах, испытывают сложности с парковкой у собственного дома из-за постоянно занятых мест. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Москве изменится максимальный часовой тариф на парковку в дневное время на 31-й улице, где, несмотря на высокие ставки, отсутствуют свободные места. Это затронет около 1% самых загруженных платных парковочных зон в центре города, включая улицы Ильинка, Петровка, Солянка и Неглинная. Об этом сообщил Департамент транспорта столицы. «Изменение максимального часового тарифа в дневное время будет только на 31-й улице — там, где даже текущие высокие тарифы не позволяют обеспечить наличие свободных парковочных мест для жителей возле дома», — сообщили в дептрансе. Повышение тарифов призвано решить проблему нехватки парковочных мест для жителей данных улиц. Причиной сложившейся ситуации являются популярные рестораны, бизнес-центры и достопримечательности, привлекающие большое количество автомобилистов. Москвичи, проживающие на этих улицах, испытывают сложности с парковкой у собственного дома из-за постоянно занятых мест.