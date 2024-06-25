В Москве с 1 июля подорожает парковка в центре

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Москвы, Красной площади, уличная фотография и МГУ. 21 марта 2024. Москва, парковка, автомобили
В столице России подорожает парковка в центре Фото:

В Москве изменится максимальный часовой тариф на парковку в дневное время на 31-й улице, где, несмотря на высокие ставки, отсутствуют свободные места. Это затронет около 1% самых загруженных платных парковочных зон в центре города, включая улицы Ильинка, Петровка, Солянка и Неглинная. Об этом сообщил Департамент транспорта столицы.

«Изменение максимального часового тарифа в дневное время будет только на 31-й улице — там, где даже текущие высокие тарифы не позволяют обеспечить наличие свободных парковочных мест для жителей возле дома», — сообщили в дептрансе. Повышение тарифов призвано решить проблему нехватки парковочных мест для жителей данных улиц.

Причиной сложившейся ситуации являются популярные рестораны, бизнес-центры и достопримечательности, привлекающие большое количество автомобилистов. Москвичи, проживающие на этих улицах, испытывают сложности с парковкой у собственного дома из-за постоянно занятых мест.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Москве изменится максимальный часовой тариф на парковку в дневное время на 31-й улице, где, несмотря на высокие ставки, отсутствуют свободные места. Это затронет около 1% самых загруженных платных парковочных зон в центре города, включая улицы Ильинка, Петровка, Солянка и Неглинная. Об этом сообщил Департамент транспорта столицы. «Изменение максимального часового тарифа в дневное время будет только на 31-й улице — там, где даже текущие высокие тарифы не позволяют обеспечить наличие свободных парковочных мест для жителей возле дома», — сообщили в дептрансе. Повышение тарифов призвано решить проблему нехватки парковочных мест для жителей данных улиц. Причиной сложившейся ситуации являются популярные рестораны, бизнес-центры и достопримечательности, привлекающие большое количество автомобилистов. Москвичи, проживающие на этих улицах, испытывают сложности с парковкой у собственного дома из-за постоянно занятых мест.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...