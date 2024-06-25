Психолог Крупин: после СВО у маньяка Гриценко может случиться рецидив

Маньяк Юрий Гриценко, также известный как «Зеленоградский Чикатило», уехавший на СВО, может с большой вероятностью взяться за старое, по возвращению из зоны спецоперации. Об этом сообщил клинический психолог Владимир Крупин.
«Примерно в 70% случаев у подобных людей наступает рецидив. <…> Естественно, за Гриценко нужно будет установить особый контроль», — заявил Крупин «Ридусу». По его словам, лишь немногие маньяки с помощью психотерапии и специальных препаратов могут сдерживать разрушительные изменения, происходящие в головном мозге. Он считает, что СВО может стать для Гриценко «детонатором», из-за чего тот опять начнет убивать.
Ранее стало известно, что «Зеленоградский Чикатило», осужденный на 22 года из-за четырех убийств, серии покушений и разбойных нападений, ушел на СВО. Уже год как он находится зоне спецоперации и служит в санитарно-эвакуационном взводе.
Убийца должен был освободиться из колонии этим летом, отсидев срок 22 года. Однако в сентябре 2023 года Гриценко уже находился в отряде «Шторм Z».
Весной 2001 года Зеленоград поддался сериям жестоких нападений на женщин, происходивших в лесопарке. Тяжелые черепно-мозговые травмы получили 10 из них, еще пять скончались. Задержать маньяка помог водитель автобуса Анатолий Сухов, который 19 ноября услышал крики одной из жертв в парке, увидел нападавшего и смог его обездвижить и держать до приезда сотрудников милиции.
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