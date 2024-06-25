Психолог Крупин: после СВО у маньяка Гриценко может случиться рецидив

25 июня 2024 в 20:58 Размер текста - 17 +

У «Зеленоградского Чикатило» Гриценко после возвращения с СВО может случиться рецидив, заявил клинический психолог Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Маньяк Юрий Гриценко, также известный как «Зеленоградский Чикатило», уехавший на СВО, может с большой вероятностью взяться за старое, по возвращению из зоны спецоперации. Об этом сообщил клинический психолог Владимир Крупин. Новость по теме Зеленоградский Чикатило вышел на свободу: что делал серийный маньяк с жертвами «Примерно в 70% случаев у подобных людей наступает рецидив. <…> Естественно, за Гриценко нужно будет установить особый контроль», — заявил Крупин «Ридусу». По его словам, лишь немногие маньяки с помощью психотерапии и специальных препаратов могут сдерживать разрушительные изменения, происходящие в головном мозге. Он считает, что СВО может стать для Гриценко «детонатором», из-за чего тот опять начнет убивать. Ранее стало известно, что «Зеленоградский Чикатило», осужденный на 22 года из-за четырех убийств, серии покушений и разбойных нападений, ушел на СВО. Уже год как он находится зоне спецоперации и служит в санитарно-эвакуационном взводе. Убийца должен был освободиться из колонии этим летом, отсидев срок 22 года. Однако в сентябре 2023 года Гриценко уже находился в отряде «Шторм Z». Весной 2001 года Зеленоград поддался сериям жестоких нападений на женщин, происходивших в лесопарке. Тяжелые черепно-мозговые травмы получили 10 из них, еще пять скончались. Задержать маньяка помог водитель автобуса Анатолий Сухов, который 19 ноября услышал крики одной из жертв в парке, увидел нападавшего и смог его обездвижить и держать до приезда сотрудников милиции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Маньяк Юрий Гриценко, также известный как «Зеленоградский Чикатило», уехавший на СВО, может с большой вероятностью взяться за старое, по возвращению из зоны спецоперации. Об этом сообщил клинический психолог Владимир Крупин. «Примерно в 70% случаев у подобных людей наступает рецидив. <…> Естественно, за Гриценко нужно будет установить особый контроль», — заявил Крупин «Ридусу». По его словам, лишь немногие маньяки с помощью психотерапии и специальных препаратов могут сдерживать разрушительные изменения, происходящие в головном мозге. Он считает, что СВО может стать для Гриценко «детонатором», из-за чего тот опять начнет убивать. Ранее стало известно, что «Зеленоградский Чикатило», осужденный на 22 года из-за четырех убийств, серии покушений и разбойных нападений, ушел на СВО. Уже год как он находится зоне спецоперации и служит в санитарно-эвакуационном взводе. Убийца должен был освободиться из колонии этим летом, отсидев срок 22 года. Однако в сентябре 2023 года Гриценко уже находился в отряде «Шторм Z». Весной 2001 года Зеленоград поддался сериям жестоких нападений на женщин, происходивших в лесопарке. Тяжелые черепно-мозговые травмы получили 10 из них, еще пять скончались. Задержать маньяка помог водитель автобуса Анатолий Сухов, который 19 ноября услышал крики одной из жертв в парке, увидел нападавшего и смог его обездвижить и держать до приезда сотрудников милиции.