Зеленоградский Чикатило вышел на свободу: что делал серийный маньяк с жертвами

Зеленоградский маньяк вышел на свободу 14 июня после 13 лет заключения

14 июня 2024 в 19:33 Размер текста - 17 +

По одной из версий, Юрий Гриценко вышел на свободу в 2023 году, согласно второй, он освобожден 14 июня 2024 года Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Маньяк Юрий Гриценко, известный по прозвищу Зеленоградский Чикатило, после 13 лет заключения в одиночной камере вышел на свободу 14 июня 2024 года. После освобождения он может приехать в Москву, из-за чего переживают местные жители. История серийного маньяка из Зеленограда и его жертв — в материале URA.RU. Биография и преступления Гриценко Юрий Гриценко родился в Зеленограде 6 ноября 1962 года. Отмечается, что у него была низкая самооценка и неприязнь к женщинам. После службы в армии некоторое время он работал в полиции, но был уволен. В 1993 году Гриценко совершил свое первое убийство и был осужден на девять лет. Однако мужчину досрочно освободили в 2000 году. В апреле 2001 года Зеленоград был потрясен серией жестоких нападений на женщин, совершенных в лесопарке. Тяжелые черепно-мозговые травмы получили 10 пострадавших, еще пять скончались. Город охватила паника, и в отсутствие милицейских патрулей жители начали самостоятельно организовывать дежурства, распространяя фоторобот предполагаемого преступника. Лучшие сыщики столицы взялись за расследование, но нападения продолжались. В июне пострадали еще четыре женщины. Они выжили, но не смогли описать нападавшего. После короткого перерыва в октябре случилось еще пять нападений. Одна из жертв сумела отобрать у нападавшего молоток и защититься. Несмотря на трудности с бегством из-за неудобной обуви, она достигла поста ГИБДД, именно этот поступок позволил милиции получить точное описание маньяка и свидетеля. Одна из жертв смогла сбежать от маньяка Юрия Гриценко и сообщить о нем ГИБДД Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Водитель автобуса спас одну из жертв Водитель автобуса Анатолий Сухов 19 ноября стал ключевой фигурой в поимке преступника. Услышав крики одной из жертв в парке, он обнаружил Гриценко, который что-то искал в куртке женщины, и смог его скрутить. Вскоре на место прибыли медики и правоохранители. В участке зеленоградского маньяка сначала приняли за обычного грабителя, но вскоре выяснили его связь с городом и серией нападений. В ходе обысков в доме Гриценко нашли вещи жертв, среди которых зонтики, сумки, кошельки и блокноты жертв, после чего серийный маньяк заговорил. В свою очередь, Анатолий Сухов был награжден часами и цветами от имени ГУВД Москвы за свою гражданскую доблесть и помощь в задержании опасного преступника. Признание Гриценко и тюремный срок На допросах Юрий Гриценко, признавшийся в серии нападений, пытался объяснить свои действия тяжелым детством и влиянием матери. Он производил впечатление забитого и ничтожного, как отметил Виктор Максимов из пресс-службы УВД САО Москвы. Следователь Давид Оганян указал на особое значение молотка для Гриценко, потому что его отец был столяром. После армии Гриценко вступил в ряды милиции и создал семью, стремясь угодить родителям, но вскоре начал употреблять алкоголь. Его уволили из правоохранительных органов, после чего он совершил первое убийство. Освободившись, Гриценко продолжил нападать на женщин, оправдываясь психическим расстройством и шизофренией. Юрий Гриценко был признан вменяемым и приговорен к 22 годам лишения свободы, его поместили в исправительную колонию № 10 в Мордовии. Маньяк был признан виновными в четырех убийствах, покушениях на убийство, 14 разбойных нападениях и грабежах. Гриценко на 22 года направили в исправительную колонию № 10 в Мордовии Фото: Сергей Русанов © URA.RU В колонии серийный маньяк сразу проявил агрессию, нападая на персонал и сокамерников и пытаясь устроить бунт. Это привело к тому, что его на 13 лет отправили в одиночную камеру. В 2015 году Гриценко попытался трудоустроиться после возвращения в общий режим, проявляя интерес к металлопроизводству. Однако администрация колонии не рискнула допускать его к такой работе и направила в мастерскую по деревообработке. В 2020 году психическое состояние Гриценко ухудшилось, и его взяла под наблюдение специальная психиатрическая комиссия. Именно от решения комиссии зависело, будет ли Гриценко освобожден или помещен на принудительное лечение. Кроме того, существуют слухи о том, что Юрий Гриценко мог быть освобожден еще в сентябре 2023 года. Также сообщалось, что маньяк выйдет на свободу 14 июня 2024 года, после чего может приехать в столицу России. Местные жители обеспокоены этим фактом и просят у правоохранительных органов усилить контроль за Гриценко. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Маньяк Юрий Гриценко, известный по прозвищу Зеленоградский Чикатило, после 13 лет заключения в одиночной камере вышел на свободу 14 июня 2024 года. После освобождения он может приехать в Москву, из-за чего переживают местные жители. История серийного маньяка из Зеленограда и его жертв — в материале URA.RU. Юрий Гриценко родился в Зеленограде 6 ноября 1962 года. Отмечается, что у него была низкая самооценка и неприязнь к женщинам. После службы в армии некоторое время он работал в полиции, но был уволен. В 1993 году Гриценко совершил свое первое убийство и был осужден на девять лет. Однако мужчину досрочно освободили в 2000 году. В апреле 2001 года Зеленоград был потрясен серией жестоких нападений на женщин, совершенных в лесопарке. Тяжелые черепно-мозговые травмы получили 10 пострадавших, еще пять скончались. Город охватила паника, и в отсутствие милицейских патрулей жители начали самостоятельно организовывать дежурства, распространяя фоторобот предполагаемого преступника. Лучшие сыщики столицы взялись за расследование, но нападения продолжались. В июне пострадали еще четыре женщины. Они выжили, но не смогли описать нападавшего. После короткого перерыва в октябре случилось еще пять нападений. Одна из жертв сумела отобрать у нападавшего молоток и защититься. Несмотря на трудности с бегством из-за неудобной обуви, она достигла поста ГИБДД, именно этот поступок позволил милиции получить точное описание маньяка и свидетеля. Водитель автобуса Анатолий Сухов 19 ноября стал ключевой фигурой в поимке преступника. Услышав крики одной из жертв в парке, он обнаружил Гриценко, который что-то искал в куртке женщины, и смог его скрутить. Вскоре на место прибыли медики и правоохранители. В участке зеленоградского маньяка сначала приняли за обычного грабителя, но вскоре выяснили его связь с городом и серией нападений. В ходе обысков в доме Гриценко нашли вещи жертв, среди которых зонтики, сумки, кошельки и блокноты жертв, после чего серийный маньяк заговорил. В свою очередь, Анатолий Сухов был награжден часами и цветами от имени ГУВД Москвы за свою гражданскую доблесть и помощь в задержании опасного преступника. На допросах Юрий Гриценко, признавшийся в серии нападений, пытался объяснить свои действия тяжелым детством и влиянием матери. Он производил впечатление забитого и ничтожного, как отметил Виктор Максимов из пресс-службы УВД САО Москвы. Следователь Давид Оганян указал на особое значение молотка для Гриценко, потому что его отец был столяром. После армии Гриценко вступил в ряды милиции и создал семью, стремясь угодить родителям, но вскоре начал употреблять алкоголь. Его уволили из правоохранительных органов, после чего он совершил первое убийство. Освободившись, Гриценко продолжил нападать на женщин, оправдываясь психическим расстройством и шизофренией. Юрий Гриценко был признан вменяемым и приговорен к 22 годам лишения свободы, его поместили в исправительную колонию № 10 в Мордовии. Маньяк был признан виновными в четырех убийствах, покушениях на убийство, 14 разбойных нападениях и грабежах. В колонии серийный маньяк сразу проявил агрессию, нападая на персонал и сокамерников и пытаясь устроить бунт. Это привело к тому, что его на 13 лет отправили в одиночную камеру. В 2015 году Гриценко попытался трудоустроиться после возвращения в общий режим, проявляя интерес к металлопроизводству. Однако администрация колонии не рискнула допускать его к такой работе и направила в мастерскую по деревообработке. В 2020 году психическое состояние Гриценко ухудшилось, и его взяла под наблюдение специальная психиатрическая комиссия. Именно от решения комиссии зависело, будет ли Гриценко освобожден или помещен на принудительное лечение. Кроме того, существуют слухи о том, что Юрий Гриценко мог быть освобожден еще в сентябре 2023 года. Также сообщалось, что маньяк выйдет на свободу 14 июня 2024 года, после чего может приехать в столицу России. Местные жители обеспокоены этим фактом и просят у правоохранительных органов усилить контроль за Гриценко.