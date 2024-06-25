Кадыров обратился ко всем чеченцам в связи с терактами в Дагестане

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал жителей республики к повышенной бдительности в отношении своих родственников для защиты их от влияния террористической идеологии. Об этом он написал в своем telegram-канале, комментируя недавние теракты в Дагестане.
«Я также призвал каждого чеченца проявлять особую бдительность по отношению к своим ближайшим родственникам, чтобы уберечь их от пагубного влияния террористической идеологии. Халатность в этом вопросе может привести к серьезным трагическим последствиям», — написал Кадыров у себя в telegram-канале.
Кадыров также обратился к правоохранительным органам с призывом усилить меры по обеспечению общественной безопасности и сделать акцент на борьбе с радикальной идеологией, источником которой он назвал европейские страны. По словам главы Чечни, ранее многие международные институты хотели использовать Чеченскую Республику, чтобы «развалить наше суверенное государство».
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