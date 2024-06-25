25 июня 2024

Челябинский боец возвращается из украинского плена

Сударенко: Уроженец Кунашакского района вернулся из украинского плена
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Военнослужащие ДНР вернулись из украинского плена. Встреча с родными. ДНР, пленные, военнослужащие днр
Попавший в плен на Украине челябинец вернулся на родину Фото:

Уроженец Кунашакского района Челябинской области в числе 90 российских военнослужащих возвращается из украинского плена. Об этом рассказала Уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко.

«Испытываем искреннее счастье, когда получаем такие добрые вести. Со всеми родственниками, которые обращаются к нам по вопросу установления места нахождения военнослужащих, включения в списки на обмен, мы постоянно находимся на связи», — рассказала челябинский омбудсмен.

У бойца нет ни родителей, ни братьев, ни сестер, ни собственной семьи. В его интересах к Юлии Сударенко обратилась заявительница, которая много помогала ему и практически заменила семью. Челябинец зовет ее «тетя Людочка». Омбудсмен сразу связалась с женщиной, и они вместе порадовались этому событию.

Ранее Юлия Сударенко поставила на контроль ситуацию с направлением выплат отцу погибшего бойца СВО. Мужчина бросил семью 10 лет назад.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Уроженец Кунашакского района Челябинской области в числе 90 российских военнослужащих возвращается из украинского плена. Об этом рассказала Уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко. «Испытываем искреннее счастье, когда получаем такие добрые вести. Со всеми родственниками, которые обращаются к нам по вопросу установления места нахождения военнослужащих, включения в списки на обмен, мы постоянно находимся на связи», — рассказала челябинский омбудсмен. У бойца нет ни родителей, ни братьев, ни сестер, ни собственной семьи. В его интересах к Юлии Сударенко обратилась заявительница, которая много помогала ему и практически заменила семью. Челябинец зовет ее «тетя Людочка». Омбудсмен сразу связалась с женщиной, и они вместе порадовались этому событию. Ранее Юлия Сударенко поставила на контроль ситуацию с направлением выплат отцу погибшего бойца СВО. Мужчина бросил семью 10 лет назад.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...