Челябинский боец возвращается из украинского плена

Сударенко: Уроженец Кунашакского района вернулся из украинского плена

26 июня 2024 в 00:12 Размер текста - 17 +

Попавший в плен на Украине челябинец вернулся на родину Фото: Таисия Воронцова © URA.RU Уроженец Кунашакского района Челябинской области в числе 90 российских военнослужащих возвращается из украинского плена. Об этом рассказала Уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко. «Испытываем искреннее счастье, когда получаем такие добрые вести. Со всеми родственниками, которые обращаются к нам по вопросу установления места нахождения военнослужащих, включения в списки на обмен, мы постоянно находимся на связи», — рассказала челябинский омбудсмен. У бойца нет ни родителей, ни братьев, ни сестер, ни собственной семьи. В его интересах к Юлии Сударенко обратилась заявительница, которая много помогала ему и практически заменила семью. Челябинец зовет ее «тетя Людочка». Омбудсмен сразу связалась с женщиной, и они вместе порадовались этому событию. Ранее Юлия Сударенко поставила на контроль ситуацию с направлением выплат отцу погибшего бойца СВО. Мужчина бросил семью 10 лет назад. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Уроженец Кунашакского района Челябинской области в числе 90 российских военнослужащих возвращается из украинского плена. Об этом рассказала Уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко. «Испытываем искреннее счастье, когда получаем такие добрые вести. Со всеми родственниками, которые обращаются к нам по вопросу установления места нахождения военнослужащих, включения в списки на обмен, мы постоянно находимся на связи», — рассказала челябинский омбудсмен. У бойца нет ни родителей, ни братьев, ни сестер, ни собственной семьи. В его интересах к Юлии Сударенко обратилась заявительница, которая много помогала ему и практически заменила семью. Челябинец зовет ее «тетя Людочка». Омбудсмен сразу связалась с женщиной, и они вместе порадовались этому событию. Ранее Юлия Сударенко поставила на контроль ситуацию с направлением выплат отцу погибшего бойца СВО. Мужчина бросил семью 10 лет назад.