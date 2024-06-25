Пентагон: США никогда не будут отправлять своих бойцов на Украину

Пентагон не меняет позицию по Украине
США не намерены отправлять своих военнослужащих для участия в конфликте на Украине ни сейчас, ни в будущем. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.
«Мы сейчас не планируем отправлять военнослужащих США для сражений на Украине. И это не изменится», — подчеркнул Райдер на брифинге для журналистов.
Представитель Пентагона также уточнил, что позиция министра обороны Ллойда Остина по данному вопросу остается неизменной и четкой. То же самое касается и позиции президента США Джо Байдена, отмечал Райдер.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.