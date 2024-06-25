25 июня 2024

Пентагон: США никогда не будут отправлять своих бойцов на Украину

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Пентагон не меняет позицию по Украине
Пентагон не меняет позицию по Украине Фото:

США не намерены отправлять своих военнослужащих для участия в конфликте на Украине ни сейчас, ни в будущем. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

«Мы сейчас не планируем отправлять военнослужащих США для сражений на Украине. И это не изменится», — подчеркнул Райдер на брифинге для журналистов.

Представитель Пентагона также уточнил, что позиция министра обороны Ллойда Остина по данному вопросу остается неизменной и четкой. То же самое касается и позиции президента США Джо Байдена, отмечал Райдер.

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США не намерены отправлять своих военнослужащих для участия в конфликте на Украине ни сейчас, ни в будущем. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. «Мы сейчас не планируем отправлять военнослужащих США для сражений на Украине. И это не изменится», — подчеркнул Райдер на брифинге для журналистов. Представитель Пентагона также уточнил, что позиция министра обороны Ллойда Остина по данному вопросу остается неизменной и четкой. То же самое касается и позиции президента США Джо Байдена, отмечал Райдер.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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