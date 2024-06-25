25 июня 2024

Отец троих детей из Британии скончался из-за незамеченных симптомов рака

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Врачи списали тревожные симптомы на стресс от рождения ребенка Фото:

34-летний житель Британии скончался от неоперабельной глиобластомы вскоре после рождения третьего ребенка, изначально не обратив внимания на тревожные симптомы. Головные боли и спутанность сознания проявились у мужчины сразу после появления младшей дочери, но врачи посчитали их обычным стрессом.

«На головные боли и спутанность сознания врачи первоначально не обращали внимания. Они объясняли его мигрень стрессом, связанным с тем, что он стал отцом. Однако два месяца спустя поставили страшный диагноз и сказали, что жить ему осталось всего несколько недель», — пишет ресурс Gloucestershirelive.

Как пишет издание, симптомы у мужчины начали проявляться за год до того, как супруги поняли, в чем дело. Жена британца обнаружила, как он упал на пол от сильной головной боли. Однако молодой человек изначально отказался обратиться за медицинской помощью.

Ранее URA.RU рассказало о семи тревожных признаков, которые могут говорить о глиобластоме. Что такое рак мозга, и какие симптомы ему сопутствуют, агентство объяснило в большом материале.

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34-летний житель Британии скончался от неоперабельной глиобластомы вскоре после рождения третьего ребенка, изначально не обратив внимания на тревожные симптомы. Головные боли и спутанность сознания проявились у мужчины сразу после появления младшей дочери, но врачи посчитали их обычным стрессом. «На головные боли и спутанность сознания врачи первоначально не обращали внимания. Они объясняли его мигрень стрессом, связанным с тем, что он стал отцом. Однако два месяца спустя поставили страшный диагноз и сказали, что жить ему осталось всего несколько недель», — пишет ресурс Gloucestershirelive. Как пишет издание, симптомы у мужчины начали проявляться за год до того, как супруги поняли, в чем дело. Жена британца обнаружила, как он упал на пол от сильной головной боли. Однако молодой человек изначально отказался обратиться за медицинской помощью. Ранее URA.RU рассказало о семи тревожных признаков, которые могут говорить о глиобластоме. Что такое рак мозга, и какие симптомы ему сопутствуют, агентство объяснило в большом материале.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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