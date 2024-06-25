Отец троих детей из Британии скончался из-за незамеченных симптомов рака

34-летний житель Британии скончался от неоперабельной глиобластомы вскоре после рождения третьего ребенка, изначально не обратив внимания на тревожные симптомы. Головные боли и спутанность сознания проявились у мужчины сразу после появления младшей дочери, но врачи посчитали их обычным стрессом.
«На головные боли и спутанность сознания врачи первоначально не обращали внимания. Они объясняли его мигрень стрессом, связанным с тем, что он стал отцом. Однако два месяца спустя поставили страшный диагноз и сказали, что жить ему осталось всего несколько недель», —
Как пишет издание, симптомы у мужчины начали проявляться за год до того, как супруги поняли, в чем дело. Жена британца обнаружила, как он упал на пол от сильной головной боли. Однако молодой человек изначально отказался обратиться за медицинской помощью.
Ранее URA.RU рассказало о семи тревожных признаков, которые могут говорить о глиобластоме. Что такое рак мозга, и какие симптомы ему сопутствуют, агентство объяснило в большом материале.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.