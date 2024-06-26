Армения отказалась присоединяться к НАТО

Армения не намерена вступать в НАТО и не планирует выходить из ОДКБ. Об этом заявил депутат парламентской фракции «Гражданский договор» Алексей Сандыков, комментируя слухи о возможном изменении внешнеполитического курса страны.
«Это вообще не стоит в повестке и никогда не стояло. С 1990-х годов в отношениях республики Армения и НАТО сложилась определенная форма сотрудничества, она стара как мир и в ней ничего не изменилось», — цитируют слова Сандыкова «Известия».
Как сообщало URA.RU ранее, недавно Армения официально признала государство Палестина. В МИД страны подчеркнули, что подтверждают свою приверженность международному праву и принципам равенства, суверенитету и мирному сосуществованию народов.
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