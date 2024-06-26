Армения отказалась присоединяться к НАТО

Сандыков: Армения не планирует вступать в НАТО

26 июня 2024 в 05:33 Размер текста - 17 +

В Армении заявили, что форма сотрудничества с НАТО «стара как мир» Фото: Георгий Бергал © URA.RU Армения не намерена вступать в НАТО и не планирует выходить из ОДКБ. Об этом заявил депутат парламентской фракции «Гражданский договор» Алексей Сандыков, комментируя слухи о возможном изменении внешнеполитического курса страны. «Это вообще не стоит в повестке и никогда не стояло. С 1990-х годов в отношениях республики Армения и НАТО сложилась определенная форма сотрудничества, она стара как мир и в ней ничего не изменилось», — цитируют слова Сандыкова «Известия». Как сообщало URA.RU ранее, недавно Армения официально признала государство Палестина. В МИД страны подчеркнули, что подтверждают свою приверженность международному праву и принципам равенства, суверенитету и мирному сосуществованию народов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Армения не намерена вступать в НАТО и не планирует выходить из ОДКБ. Об этом заявил депутат парламентской фракции «Гражданский договор» Алексей Сандыков, комментируя слухи о возможном изменении внешнеполитического курса страны. «Это вообще не стоит в повестке и никогда не стояло. С 1990-х годов в отношениях республики Армения и НАТО сложилась определенная форма сотрудничества, она стара как мир и в ней ничего не изменилось», — цитируют слова Сандыкова «Известия». Как сообщало URA.RU ранее, недавно Армения официально признала государство Палестина. В МИД страны подчеркнули, что подтверждают свою приверженность международному праву и принципам равенства, суверенитету и мирному сосуществованию народов.