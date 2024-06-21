Армения признала Палестину

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Армения признает государство Палестина, уточнили в МИД страны
Армения признает государство Палестина, уточнили в МИД страны Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Армения официально признала государство Палестина. Об этом сообщили в МИД страны. 

«Подтверждая свою приверженность международному праву и принципам равенства, суверенитета и мирного сосуществования народов, Республика Армения признает Государство Палестина», — отмечается на сайте МИД Армении. В ведомстве отметили, что конфликт на Ближнем Востоке является вопросом, требующим первоочередного внимания со стороны мирового сообщества. Армения призывает к немедленному прекращению огня в секторе Газа. 

Война на Ближнем Востоке проходит с 7 октября. Участниками конфликта являются Израиль и палестинское движение ХАМАС. Основные боевые действия разворачиваются в секторе Газа. Конфликт носит территориальный характер. Россия также отмечала, что признает независимость Палестины.

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Армения официально признала государство Палестина. Об этом сообщили в МИД страны.  «Подтверждая свою приверженность международному праву и принципам равенства, суверенитета и мирного сосуществования народов, Республика Армения признает Государство Палестина», — отмечается на сайте МИД Армении. В ведомстве отметили, что конфликт на Ближнем Востоке является вопросом, требующим первоочередного внимания со стороны мирового сообщества. Армения призывает к немедленному прекращению огня в секторе Газа.  Война на Ближнем Востоке проходит с 7 октября. Участниками конфликта являются Израиль и палестинское движение ХАМАС. Основные боевые действия разворачиваются в секторе Газа. Конфликт носит территориальный характер. Россия также отмечала, что признает независимость Палестины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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