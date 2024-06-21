Армения признала Палестину

Армения официально признала государство Палестина. Об этом сообщили в МИД страны.
«Подтверждая свою приверженность международному праву и принципам равенства, суверенитета и мирного сосуществования народов, Республика Армения признает Государство Палестина», — отмечается на сайте МИД Армении. В ведомстве отметили, что конфликт на Ближнем Востоке является вопросом, требующим первоочередного внимания со стороны мирового сообщества. Армения призывает к немедленному прекращению огня в секторе Газа.
Война на Ближнем Востоке проходит с 7 октября. Участниками конфликта являются Израиль и палестинское движение ХАМАС. Основные боевые действия разворачиваются в секторе Газа. Конфликт носит территориальный характер. Россия также отмечала, что признает независимость Палестины.
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