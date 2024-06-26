Минфин хочет взыскивать долги по налогам с граждан без суда

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По мнению Минфина, такая мера позволит разгрузить суды
По мнению Минфина, такая мера позволит разгрузить суды Фото:

Министерство финансов выступило с инициативой взыскать налоговые долги россиян без суда. Такое решение поможет сократить нагрузку на суды и стандартизировать процедуру. Документ опубликован на сайте СОЗД — информационного ресурса Государственной Думы.

«В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации направляем в порядке законодательной инициативы Законодательного Собрания Санкт-Петербурга проект федерального закона „О внесении изменений в Федеральный закон ‚О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима ‚Автоматизированная упрощенная система налогообложения‘, — говорится в документе. Минфин предлагает изменить процедуру взыскания задолженности по налогам физических лиц.

По данным ведомства, такая мера поможет разгрузить работу судей и гармонизовать уже существующие процедуры взыскания налогов. Если законопроект примут, то эксперимент начнет действовать с 1 января 2025 года.

Еще 1 января 2023 года в России изменился порядок уплаты налогов, передает телеканал 360. Теперь каждый налогоплательщик имеет Единый налоговый счет (ЕНС), который можно пополнить с помощью Единого налогового платежа (ЕНП).

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Министерство финансов выступило с инициативой взыскать налоговые долги россиян без суда. Такое решение поможет сократить нагрузку на суды и стандартизировать процедуру. Документ опубликован на сайте СОЗД — информационного ресурса Государственной Думы. «В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации направляем в порядке законодательной инициативы Законодательного Собрания Санкт-Петербурга проект федерального закона „О внесении изменений в Федеральный закон ‚О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима ‚Автоматизированная упрощенная система налогообложения‘, — говорится в документе. Минфин предлагает изменить процедуру взыскания задолженности по налогам физических лиц. По данным ведомства, такая мера поможет разгрузить работу судей и гармонизовать уже существующие процедуры взыскания налогов. Если законопроект примут, то эксперимент начнет действовать с 1 января 2025 года. Еще 1 января 2023 года в России изменился порядок уплаты налогов, передает телеканал 360. Теперь каждый налогоплательщик имеет Единый налоговый счет (ЕНС), который можно пополнить с помощью Единого налогового платежа (ЕНП).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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