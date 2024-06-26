Минфин хочет взыскивать долги по налогам с граждан без суда

Министерство финансов выступило с инициативой взыскать налоговые долги россиян без суда. Такое решение поможет сократить нагрузку на суды и стандартизировать процедуру. Документ опубликован на сайте СОЗД — информационного ресурса Государственной Думы.
«В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации направляем в порядке законодательной инициативы Законодательного Собрания Санкт-Петербурга проект федерального закона „О внесении изменений в Федеральный закон ‚О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима ‚Автоматизированная упрощенная система налогообложения‘, — говорится в документе. Минфин предлагает изменить процедуру взыскания задолженности по налогам физических лиц.
По данным ведомства, такая мера поможет разгрузить работу судей и гармонизовать уже существующие процедуры взыскания налогов. Если законопроект примут, то эксперимент начнет действовать с 1 января 2025 года.
Еще 1 января 2023 года в России изменился порядок уплаты налогов, передает телеканал 360. Теперь каждый налогоплательщик имеет Единый налоговый счет (ЕНС), который можно пополнить с помощью Единого налогового платежа (ЕНП).
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