112: на пермской шахте произошла вспышка метана

По данным СМИ, в результате ЧП пострадали работники шахты
На шахте «Уралкалий» в Соликамске (Пермский край) произошла вспышка метана. Об этом сообщил источник telegram-канала 112.
«Вспышка метана на шахте „Уралкалий“ в Соликамске в Пермском крае», — пишет канал. По данным его источника, инцидент произошел на глубине 400 метров. В результате были эвакуированы около 200 человек.
Также сообщается о двух пострадавших: у рабочих сильные ожоги. Однако официально эта информация не подтверждена.
Корреспондент URA.RU направил запросы в «Уралкалий», МЧС и минздрав региона. Ответы на них ожидаются.
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