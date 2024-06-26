112: на пермской шахте произошла вспышка метана

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По данным СМИ, в результате ЧП пострадали работники шахты
По данным СМИ, в результате ЧП пострадали работники шахты Фото:

На шахте «Уралкалий» в Соликамске (Пермский край) произошла вспышка метана. Об этом сообщил источник telegram-канала 112. 

«Вспышка метана на шахте „Уралкалий“ в Соликамске в Пермском крае», — пишет канал. По данным его источника, инцидент произошел на глубине 400 метров. В результате были эвакуированы около 200 человек.

Также сообщается о двух пострадавших: у рабочих сильные ожоги. Однако официально эта информация не подтверждена.

Корреспондент URA.RU направил запросы в «Уралкалий», МЧС и минздрав региона. Ответы на них ожидаются.

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На шахте «Уралкалий» в Соликамске (Пермский край) произошла вспышка метана. Об этом сообщил источник telegram-канала 112.  «Вспышка метана на шахте „Уралкалий“ в Соликамске в Пермском крае», — пишет канал. По данным его источника, инцидент произошел на глубине 400 метров. В результате были эвакуированы около 200 человек. Также сообщается о двух пострадавших: у рабочих сильные ожоги. Однако официально эта информация не подтверждена. Корреспондент URA.RU направил запросы в «Уралкалий», МЧС и минздрав региона. Ответы на них ожидаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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