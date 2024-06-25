Названы самые высокие зарплаты топ-менеджеров Свердловской области

HH.ru: Топ-менеджеры Свердловской области получают от 200 тысяч рублей

26 июня 2024 в 09:57 Размер текста - 17 +

Самую высокую зарплату получают генеральные директора и руководители групп разработок Фото: Анна Майорова © URA.RU В Свердловской области во II квартале 2024 года самую высокую зарплату среди топ-менеджеров получали генеральные директора и руководители групп разработок, в среднем им предлагали 200 тысяч рублей. Данными с URA.RU поделились в пресс-службе Head Hunter, аналитики платформы проанализировали более 117 тысяч вакансий, размещенных с апреля по июнь 2024 года и выяснили, каким специалистам платят больше. «На первом месте в топе самых высокооплачиваемых руководителей оказались генеральные директора, исполнительные директора и руководители групп разработок. Средняя предлагаемая зарплата для них в Свердловской области — 200 тысяч рублей. Коммерческие директора в среднем получают 190 тысяч рублей. Третье место занимают директора по информационным технологиям с зарплатой в 170 тысяч рублей», — сказано в релизе. Меньше всего среди топ-менеджеров получают руководители логистических отделов и арт-директора, их зарплата 94,7 тысяч рублей и 90 тысяч рублей соответственно. У руководителей клиентского обслуживания заметнее всего выросла предлагаемая заработная плата, теперь в среднем она составляет 85 тысяч рублей (+55%). Также на 29% увеличилась зарплата у руководителей строительных проектов — 140 тысяч рублей и у коммерческих директоров (+27%, 190 тысяч рублей). Ранее URA.RU рассказывало об увеличении средней предлагаемой зарплаты в Екатеринбурге. По данным «Авито Работы», прирост заработной платы в период с весны 2023 по весну 2024 составил 11%. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области во II квартале 2024 года самую высокую зарплату среди топ-менеджеров получали генеральные директора и руководители групп разработок, в среднем им предлагали 200 тысяч рублей. Данными с URA.RU поделились в пресс-службе Head Hunter, аналитики платформы проанализировали более 117 тысяч вакансий, размещенных с апреля по июнь 2024 года и выяснили, каким специалистам платят больше. «На первом месте в топе самых высокооплачиваемых руководителей оказались генеральные директора, исполнительные директора и руководители групп разработок. Средняя предлагаемая зарплата для них в Свердловской области — 200 тысяч рублей. Коммерческие директора в среднем получают 190 тысяч рублей. Третье место занимают директора по информационным технологиям с зарплатой в 170 тысяч рублей», — сказано в релизе. Меньше всего среди топ-менеджеров получают руководители логистических отделов и арт-директора, их зарплата 94,7 тысяч рублей и 90 тысяч рублей соответственно. У руководителей клиентского обслуживания заметнее всего выросла предлагаемая заработная плата, теперь в среднем она составляет 85 тысяч рублей (+55%). Также на 29% увеличилась зарплата у руководителей строительных проектов — 140 тысяч рублей и у коммерческих директоров (+27%, 190 тысяч рублей). Ранее URA.RU рассказывало об увеличении средней предлагаемой зарплаты в Екатеринбурге. По данным «Авито Работы», прирост заработной платы в период с весны 2023 по весну 2024 составил 11%.