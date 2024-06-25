25 июня 2024

Сейв сына челябинского вице-губернатора Мошарова признали лучшим спасением года в МХЛ

Сейв сына челябинского вице-губернатора Мошарова признали спасением года в МХЛ
© Служба новостей «URA.RU»
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Вице-губернатор Станислав Мошаров в свое время сам на высоком уровне играл в хоккей
Вице-губернатор Станислав Мошаров в свое время сам на высоком уровне играл в хоккей Фото:

Сейв вратаря челябинского хоккейного клуба «Белые Медведи» Данила Мошарова болельщики признали лучшим спасением ворот сезона 2023-2024 годов в Молодежной хоккейной лиге. Об этом 26 июня сообщил официальный telegram-канал МХЛ.

«Спасение с приставкой „Вау“. Данил Мошаров из „Белых Медведей“ оформил лучший сейв сезона 2023/2024 по итогам голосования болельщиков», — сообщили авторы канала.

Данилу Мошарову 20 лет. Он является сыном вице-губернатора Челябинской области Станислава Мошарова.

Для Мошарова нынешний сезоне в МХЛ в силу возраста был последним. Теперь вратарь поборется за место во вратарской бригаде команды Высшей хоккейной лиги «Челмет».

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Сейв вратаря челябинского хоккейного клуба «Белые Медведи» Данила Мошарова болельщики признали лучшим спасением ворот сезона 2023-2024 годов в Молодежной хоккейной лиге. Об этом 26 июня сообщил официальный telegram-канал МХЛ. «Спасение с приставкой „Вау“. Данил Мошаров из „Белых Медведей“ оформил лучший сейв сезона 2023/2024 по итогам голосования болельщиков», — сообщили авторы канала. Данилу Мошарову 20 лет. Он является сыном вице-губернатора Челябинской области Станислава Мошарова. Для Мошарова нынешний сезоне в МХЛ в силу возраста был последним. Теперь вратарь поборется за место во вратарской бригаде команды Высшей хоккейной лиги «Челмет».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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