Сейв сына челябинского вице-губернатора Мошарова признали лучшим спасением года в МХЛ

Сейв вратаря челябинского хоккейного клуба «Белые Медведи» Данила Мошарова болельщики признали лучшим спасением ворот сезона 2023-2024 годов в Молодежной хоккейной лиге. Об этом 26 июня сообщил официальный telegram-канал МХЛ.
«Спасение с приставкой „Вау“. Данил Мошаров из „Белых Медведей“ оформил лучший сейв сезона 2023/2024 по итогам голосования болельщиков», — сообщили авторы канала.
Данилу Мошарову 20 лет. Он является сыном вице-губернатора Челябинской области Станислава Мошарова.
Для Мошарова нынешний сезоне в МХЛ в силу возраста был последним. Теперь вратарь поборется за место во вратарской бригаде команды Высшей хоккейной лиги «Челмет».
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