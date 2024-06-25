25 июня 2024

Родственники пострадавших при ЧП на «Уралкалии» рассказали об их состоянии

Пострадавшие на «Уралкалии» получили ожоги 92 и 30 процентов тела
© Служба новостей «URA.RU»
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Шахтеры получили серьезные ожоги (архивное фото)
Шахтеры получили серьезные ожоги (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Вспышка метана на «Уралкалии»

Двое пострадавших при вспышке метана в шахте «Уралкалия» получили серьезные травмы. Как рассказала URA.RU родственница одного из них, ожоги у шахтеров 92% и 30% тела.

«У первого человека 92% ожогов и 58% поражения легких. У второго — 30% ожогов и интоксикация, хотят перевозить его в Березники», — сообщила собеседница агентства на условиях анонимности.

В минздраве Пермского края информацию обещали прокомментировать позже. ЧП на «Уралкалии» произошло ночью. Проверку ведет прокуратура и СК.

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Двое пострадавших при вспышке метана в шахте «Уралкалия» получили серьезные травмы. Как рассказала URA.RU родственница одного из них, ожоги у шахтеров 92% и 30% тела. «У первого человека 92% ожогов и 58% поражения легких. У второго — 30% ожогов и интоксикация, хотят перевозить его в Березники», — сообщила собеседница агентства на условиях анонимности. В минздраве Пермского края информацию обещали прокомментировать позже. ЧП на «Уралкалии» произошло ночью. Проверку ведет прокуратура и СК.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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