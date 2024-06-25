Родственники пострадавших при ЧП на «Уралкалии» рассказали об их состоянии

Шахтеры получили серьезные ожоги (архивное фото)
новость из сюжетаВспышка метана на «Уралкалии»
Двое пострадавших при вспышке метана в шахте «Уралкалия» получили серьезные травмы. Как рассказала URA.RU родственница одного из них, ожоги у шахтеров 92% и 30% тела.
«У первого человека 92% ожогов и 58% поражения легких. У второго — 30% ожогов и интоксикация, хотят перевозить его в Березники», — сообщила собеседница агентства на условиях анонимности.
В минздраве Пермского края информацию обещали прокомментировать позже. ЧП на «Уралкалии» произошло ночью. Проверку ведет прокуратура и СК.
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