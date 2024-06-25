На главной площади столицы ЯНАО создают искусственный пляж

Ко Дню молодежи на площади у Центра культуры и спорта «Геолог» в Салехарде (ЯНАО) создают пляж из песка. 29 июня здесь пройдут соревнования по пляжному волейболу, сообщили в пресс-службе администрации Салехарда.
«На главную площадь города уже завезли 100 кубический метров песка. Скоро здесь развернется настоящее волейбольное поле. 16 команд сразятся за Кубок главы города Салехарда», — говорится в сообщении.
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Ко Дню молодежи на площади у Центра культуры и спорта «Геолог» в Салехарде (ЯНАО) создают пляж из песка. 29 июня здесь пройдут соревнования по пляжному волейболу, сообщили в пресс-службе администрации Салехарда. «На главную площадь города уже завезли 100 кубический метров песка. Скоро здесь развернется настоящее волейбольное поле. 16 команд сразятся за Кубок главы города Салехарда», — говорится в сообщении. Празднование Дня молодежи в Салехарде стало причиной переноса общегородского школьного выпускного. Ранее URA.RU сообщало, что на празднике в столице ЯНАО выступит российский хип-хоп исполнитель Slava Marlow.