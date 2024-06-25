25 июня 2024

На главной площади столицы ЯНАО создают искусственный пляж

Песчаный пляж на главной площади Салехарда создадут ко Дню молодежи
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Отсыпка дамбы. Ялуторовск , песок, отсыпка дамбы
Пляж для спортивных соревнований появится в центре Салехарда Фото:

Ко Дню молодежи на площади у Центра культуры и спорта «Геолог» в Салехарде (ЯНАО) создают пляж из песка. 29 июня здесь пройдут соревнования по пляжному волейболу, сообщили в пресс-службе администрации Салехарда.

«На главную площадь города уже завезли 100 кубический метров песка. Скоро здесь развернется настоящее волейбольное поле. 16 команд сразятся за Кубок главы города Салехарда», — говорится в сообщении.

Празднование Дня молодежи в Салехарде стало причиной переноса общегородского школьного выпускного. Ранее URA.RU сообщало, что на празднике в столице ЯНАО выступит российский хип-хоп исполнитель Slava Marlow.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ЯНАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Ко Дню молодежи на площади у Центра культуры и спорта «Геолог» в Салехарде (ЯНАО) создают пляж из песка. 29 июня здесь пройдут соревнования по пляжному волейболу, сообщили в пресс-службе администрации Салехарда. «На главную площадь города уже завезли 100 кубический метров песка. Скоро здесь развернется настоящее волейбольное поле. 16 команд сразятся за Кубок главы города Салехарда», — говорится в сообщении. Празднование Дня молодежи в Салехарде стало причиной переноса общегородского школьного выпускного. Ранее URA.RU сообщало, что на празднике в столице ЯНАО выступит российский хип-хоп исполнитель Slava Marlow.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...