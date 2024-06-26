Прокурор: американец Гершкович шпионил в Екатеринбурге, соблюдая конспирацию. Видео

26 июня 2024 в 14:42 Размер текста - 17 +

Эвана Гершковича задержали в марте 2023 года Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге за шпионаж задержан журналист The Wall Street Journal Журналист американской газеты The Wall Street Journal Эван Гершкович, суд над которым стартовал в Екатеринбурге 26 июня, собирал секретную информацию про «Уралвагонзавод», соблюдая конспирацию. Такую версию следствия журналистам озвучил гособвинитель Микаэль Оздоев, передает корреспондент URA.RU. «Следствием установлено, что американский журналист газеты The Wall Street Journal по заданию ЦРУ в марте 2023 года на территории Свердловской области собирал секретные сведения одного из оборонных предприятий по выпуску и ремонту военной техники. Незаконные действия Гершкович собирал с соблюдением тщательных мер конспирации», — заявил прокурор. На уточняющие вопросы он отвечать не стал. К слову, Оздоев и ранее принимал участие в громких процессах. Так, он был гособвинителем в деле фотографа Лошагина и в деле бывшего вице-мэра Екатеринбурга Контеева. Процесс проходит в облсуде в закрытом режиме. Гершковича задержали в Екатеринбурге в марте 2023-го, арест он отбывал в Москве. Сам репортер вину категорически отрицает. Президент США Джо Байден просил отпустить его. Спустя год, в феврале 2024-го, президент РФ Владимир Путин заявил, что готов на обмен — но равноценный. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Журналист американской газеты The Wall Street Journal Эван Гершкович, суд над которым стартовал в Екатеринбурге 26 июня, собирал секретную информацию про «Уралвагонзавод», соблюдая конспирацию. Такую версию следствия журналистам озвучил гособвинитель Микаэль Оздоев, передает корреспондент URA.RU. «Следствием установлено, что американский журналист газеты The Wall Street Journal по заданию ЦРУ в марте 2023 года на территории Свердловской области собирал секретные сведения одного из оборонных предприятий по выпуску и ремонту военной техники. Незаконные действия Гершкович собирал с соблюдением тщательных мер конспирации», — заявил прокурор. На уточняющие вопросы он отвечать не стал. К слову, Оздоев и ранее принимал участие в громких процессах. Так, он был гособвинителем в деле фотографа Лошагина и в деле бывшего вице-мэра Екатеринбурга Контеева. Процесс проходит в облсуде в закрытом режиме. Гершковича задержали в Екатеринбурге в марте 2023-го, арест он отбывал в Москве. Сам репортер вину категорически отрицает. Президент США Джо Байден просил отпустить его. Спустя год, в феврале 2024-го, президент РФ Владимир Путин заявил, что готов на обмен — но равноценный.