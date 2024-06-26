СК завел уголовное дело из-за вспышки газа в пермской шахте

Следственный комитет Соликамска (Пермский край) возбудил уголовное дело после ЧП в шахте «Уралкалия», где 26 июня произошла вспышка метана. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Следователями территориального следственного отдела в городе Соликамске по факту нарушений правил безопасности при производстве горных работ, повлекших травмирование рабочих при воспламенении газа, возбуждено уголовное дело», — сказано в сообщении. Уточняется, что дело возбуждено по статье 216, часть первая УК РФ.
В ведомстве отметили, что следователи-криминалисты проводят проверку происшествия. Специалисты осматривают место, назначают судебную экспертизу, проводят осмотр и выемку документов.
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