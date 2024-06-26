СК завел уголовное дело из-за вспышки газа в пермской шахте

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Следователи осматривают место ЧП
Следователи осматривают место ЧП Фото:
новость из сюжета
Вспышка метана на «Уралкалии»

Следственный комитет Соликамска (Пермский край) возбудил уголовное дело после ЧП в шахте «Уралкалия», где 26 июня произошла вспышка метана. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Следователями территориального следственного отдела в городе Соликамске по факту нарушений правил безопасности при производстве горных работ, повлекших травмирование рабочих при воспламенении газа, возбуждено уголовное дело», — сказано в сообщении. Уточняется, что дело возбуждено по статье 216, часть первая УК РФ.

В ведомстве отметили, что следователи-криминалисты проводят проверку происшествия. Специалисты осматривают место, назначают судебную экспертизу, проводят осмотр и выемку документов.

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Следственный комитет Соликамска (Пермский край) возбудил уголовное дело после ЧП в шахте «Уралкалия», где 26 июня произошла вспышка метана. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Следователями территориального следственного отдела в городе Соликамске по факту нарушений правил безопасности при производстве горных работ, повлекших травмирование рабочих при воспламенении газа, возбуждено уголовное дело», — сказано в сообщении. Уточняется, что дело возбуждено по статье 216, часть первая УК РФ. В ведомстве отметили, что следователи-криминалисты проводят проверку происшествия. Специалисты осматривают место, назначают судебную экспертизу, проводят осмотр и выемку документов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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