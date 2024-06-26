Силовики прокомментировали бойню с перестрелкой возле екатеринбургского «Тихвина»

Следователи начали проверку после перестрелки возле ЖК «Тихвин» в Екатеринбурге

26 июня 2024 в 15:43 Размер текста - 17 +

Сообщение о потасовке поступило в ОП № 5 Фото: Илья Московец © URA.RU Следственно-оперативная группа территориального ОВД приехала к клубному дому «Тихвин» (считается самым элитным ЖК Екатеринбурга), где толпа мужчин устроила массовую драку со стрельбой. Организована проверка, рассказали URA.RU в отделение по связям со СМИ УМВД. «Сообщение о конфликте поступило в отдел полиции № 5 сегодня в районе 14:30. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа территориального ОВД. Обстоятельства инцидента устанавливаются», — пояснили в ведомстве. Перепалка между мужчинами началась в ресторане Asado. После чего они вышли на улицу, устроив драку с перестрелкой, в ходе которой одному попало в ногу, а другому в грудь. Через некоторое время участники конфликта разъехались на машинах. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Следственно-оперативная группа территориального ОВД приехала к клубному дому «Тихвин» (считается самым элитным ЖК Екатеринбурга), где толпа мужчин устроила массовую драку со стрельбой. Организована проверка, рассказали URA.RU в отделение по связям со СМИ УМВД. «Сообщение о конфликте поступило в отдел полиции № 5 сегодня в районе 14:30. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа территориального ОВД. Обстоятельства инцидента устанавливаются», — пояснили в ведомстве. Перепалка между мужчинами началась в ресторане Asado. После чего они вышли на улицу, устроив драку с перестрелкой, в ходе которой одному попало в ногу, а другому в грудь. Через некоторое время участники конфликта разъехались на машинах.