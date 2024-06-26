Силовики прокомментировали бойню с перестрелкой возле екатеринбургского «Тихвина»

Следователи начали проверку после перестрелки возле ЖК «Тихвин» в Екатеринбурге
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Мера пресечения Веронике Наумовой в Чкаловском районном суде. Екатеринбург, полицейские, силовики, полиция, сотрудники полиции
Сообщение о потасовке поступило в ОП № 5 Фото:

Следственно-оперативная группа территориального ОВД приехала к клубному дому «Тихвин» (считается самым элитным ЖК Екатеринбурга), где толпа мужчин устроила массовую драку со стрельбой. Организована проверка, рассказали URA.RU в отделение по связям со СМИ УМВД.

«Сообщение о конфликте поступило в отдел полиции № 5 сегодня в районе 14:30. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа территориального ОВД. Обстоятельства инцидента устанавливаются», — пояснили в ведомстве.

Перепалка между мужчинами началась в ресторане Asado. После чего они вышли на улицу, устроив драку с перестрелкой, в ходе которой одному попало в ногу, а другому в грудь. Через некоторое время участники конфликта разъехались на машинах.

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Следственно-оперативная группа территориального ОВД приехала к клубному дому «Тихвин» (считается самым элитным ЖК Екатеринбурга), где толпа мужчин устроила массовую драку со стрельбой. Организована проверка, рассказали URA.RU в отделение по связям со СМИ УМВД. «Сообщение о конфликте поступило в отдел полиции № 5 сегодня в районе 14:30. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа территориального ОВД. Обстоятельства инцидента устанавливаются», — пояснили в ведомстве. Перепалка между мужчинами началась в ресторане Asado. После чего они вышли на улицу, устроив драку с перестрелкой, в ходе которой одному попало в ногу, а другому в грудь. Через некоторое время участники конфликта разъехались на машинах.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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