Силовики прокомментировали бойню с перестрелкой возле екатеринбургского «Тихвина»

Следственно-оперативная группа территориального ОВД приехала к клубному дому «Тихвин» (считается самым элитным ЖК Екатеринбурга), где толпа мужчин устроила массовую драку со стрельбой. Организована проверка, рассказали URA.RU в отделение по связям со СМИ УМВД.
«Сообщение о конфликте поступило в отдел полиции № 5 сегодня в районе 14:30. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа территориального ОВД. Обстоятельства инцидента устанавливаются», — пояснили в ведомстве.
Перепалка между мужчинами началась в ресторане Asado. После чего они вышли на улицу, устроив драку с перестрелкой, в ходе которой одному попало в ногу, а другому в грудь. Через некоторое время участники конфликта разъехались на машинах.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!