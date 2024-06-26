Суд поставил точку в деле о громком убийстве 2000 года в Екатеринбурге

Свердловский облсуд оставил оправдательный приговор в отношении Насими Мамедова, которого обвиняли в заказном убийстве свердловского бизнесмена Алексея Зубакина в 2000 году, после апелляционной жалобы прокурора. Об этом URA.RU рассказали в инстанции.
«С апелляционным представлением обратился прокурор, также апелляционную жалобу подали потерпевшие. Заслушав доводы сторон, Свердловский областной суд оставил приговор Кировского районного суда без изменения», — следует из сообщения.
В 2023 году присяжные оправдывали Мамедова. Но затем Свердловский областной суд вернул дело на второй круг. В марте 2024-го подсудимого снова признали невиновным. После этого защитники Мамедова заявили ходатайство о снятии ареста с имущества подзащитного и попросили судью вынести оправдательный приговор. Подробнее об уголовном деле — в сюжете URA.RU.
По версии следствия, убийство Зубакина было совершено в 2000 году в Екатеринбурге. В деле фигурируют Мамедов, Михаил Клок и Дмитрий Дейч. Первый в те годы работал водителем у Клока (считается экс-лидером ОПГ, сам отрицает связь с криминалом). Третий выступил заказчиком и передал 15 тысяч долларов Клоку за убийство предпринимателя. А тот якобы отдал всю сумму Мамедову.
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