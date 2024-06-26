Суд поставил точку в деле о громком убийстве 2000 года в Екатеринбурге

Суд утвердил оправдательный приговор водителю экс-лидера ОПГ Насими Мамедова

26 июня 2024 в 16:18 Размер текста - 17 +

Оправдательный приговор Мамедову вынесли 29 марта Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Водителя экс-лидера ОПГ второй раз судят по обвинению в убийстве Свердловский облсуд оставил оправдательный приговор в отношении Насими Мамедова, которого обвиняли в заказном убийстве свердловского бизнесмена Алексея Зубакина в 2000 году, после апелляционной жалобы прокурора. Об этом URA.RU рассказали в инстанции. «С апелляционным представлением обратился прокурор, также апелляционную жалобу подали потерпевшие. Заслушав доводы сторон, Свердловский областной суд оставил приговор Кировского районного суда без изменения», — следует из сообщения. В 2023 году присяжные оправдывали Мамедова. Но затем Свердловский областной суд вернул дело на второй круг. В марте 2024-го подсудимого снова признали невиновным. После этого защитники Мамедова заявили ходатайство о снятии ареста с имущества подзащитного и попросили судью вынести оправдательный приговор. Подробнее об уголовном деле — в сюжете URA.RU. По версии следствия, убийство Зубакина было совершено в 2000 году в Екатеринбурге. В деле фигурируют Мамедов, Михаил Клок и Дмитрий Дейч. Первый в те годы работал водителем у Клока (считается экс-лидером ОПГ, сам отрицает связь с криминалом). Третий выступил заказчиком и передал 15 тысяч долларов Клоку за убийство предпринимателя. А тот якобы отдал всю сумму Мамедову. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловский облсуд оставил оправдательный приговор в отношении Насими Мамедова, которого обвиняли в заказном убийстве свердловского бизнесмена Алексея Зубакина в 2000 году, после апелляционной жалобы прокурора. Об этом URA.RU рассказали в инстанции. «С апелляционным представлением обратился прокурор, также апелляционную жалобу подали потерпевшие. Заслушав доводы сторон, Свердловский областной суд оставил приговор Кировского районного суда без изменения», — следует из сообщения. В 2023 году присяжные оправдывали Мамедова. Но затем Свердловский областной суд вернул дело на второй круг. В марте 2024-го подсудимого снова признали невиновным. После этого защитники Мамедова заявили ходатайство о снятии ареста с имущества подзащитного и попросили судью вынести оправдательный приговор. Подробнее об уголовном деле — в сюжете URA.RU. По версии следствия, убийство Зубакина было совершено в 2000 году в Екатеринбурге. В деле фигурируют Мамедов, Михаил Клок и Дмитрий Дейч. Первый в те годы работал водителем у Клока (считается экс-лидером ОПГ, сам отрицает связь с криминалом). Третий выступил заказчиком и передал 15 тысяч долларов Клоку за убийство предпринимателя. А тот якобы отдал всю сумму Мамедову.