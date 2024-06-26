В Тюмени из-за капитального ремонта теплосетей в районе проезда Геологоразведчиков будет временно ограничено движение транспорта. Об этом сообщает официальный telegram-канал мэрии «Тюмень. Администрация города».
«В связи с выполнением работ по капитальному ремонту тепловой сети будет прекращено движение транспортных средств на следующих участках автомобильных дорог: на кольце в районе проезда Геологоразведчиков в период с 5 по 10 июля; на проезде Геологоразведчиков в районе дома № 34 в период с 10 по 15. А также на кольце в районе проезда Геологоразведчиков в районе дома № 38 в период с 15 по 22 июля», — указано в сообщении городской администрации.
В администрации призвали водителей учитывать временные изменения в схеме дорожного движения, обращать внимание на знаки и планировать свой маршрут заранее. Для объезда закрытых участков рекомендуется использовать улицы Тульская и Республики.
Ранее URA.RU писало о том, что в Тюмени из-за капитального ремонта теплосетей закроют часть улицы Газовиков. Ограничения дорожного движения там будут действовать до 23 сентября.
Движение на проезде Геологоразведчиков будет частично ограничено до 15 июля
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В Тюмени из-за капитального ремонта теплосетей в районе проезда Геологоразведчиков будет временно ограничено движение транспорта. Об этом сообщает официальный telegram-канал мэрии «Тюмень. Администрация города». «В связи с выполнением работ по капитальному ремонту тепловой сети будет прекращено движение транспортных средств на следующих участках автомобильных дорог: на кольце в районе проезда Геологоразведчиков в период с 5 по 10 июля; на проезде Геологоразведчиков в районе дома № 34 в период с 10 по 15. А также на кольце в районе проезда Геологоразведчиков в районе дома № 38 в период с 15 по 22 июля», — указано в сообщении городской администрации. В администрации призвали водителей учитывать временные изменения в схеме дорожного движения, обращать внимание на знаки и планировать свой маршрут заранее. Для объезда закрытых участков рекомендуется использовать улицы Тульская и Республики. Ранее URA.RU писало о том, что в Тюмени из-за капитального ремонта теплосетей закроют часть улицы Газовиков. Ограничения дорожного движения там будут действовать до 23 сентября.