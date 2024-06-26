В Тюмени временно ограничат дорожное движение по проезду Геологоразведчиков. Карта

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Ремонт дорог. Тюмень, ремонт дороги, знак ремонт дороги, ремонт дорог, ремонтные работы, знак ремонт дорог, знак ремонт, знак ремонтные работы
Работы продлятся до 15 июля Фото:

В Тюмени из-за капитального ремонта теплосетей в районе проезда Геологоразведчиков будет временно ограничено движение транспорта. Об этом сообщает официальный telegram-канал мэрии «Тюмень. Администрация города».

«В связи с выполнением работ по капитальному ремонту тепловой сети будет прекращено движение транспортных средств на следующих участках автомобильных дорог: на кольце в районе проезда Геологоразведчиков в период с 5 по 10 июля; на проезде Геологоразведчиков в районе дома № 34 в период с 10 по 15. А также на кольце в районе проезда Геологоразведчиков в районе дома № 38 в период с 15 по 22 июля», — указано в сообщении городской администрации.

В администрации призвали водителей учитывать временные изменения в схеме дорожного движения, обращать внимание на знаки и планировать свой маршрут заранее. Для объезда закрытых участков рекомендуется использовать улицы Тульская и Республики.

Ранее URA.RU писало о том, что в Тюмени из-за капитального ремонта теплосетей закроют часть улицы Газовиков. Ограничения дорожного движения там будут действовать до 23 сентября.

Движение на проезде Геологоразведчиков будет частично ограничено до 15 июля
Движение на проезде Геологоразведчиков будет частично ограничено до 15 июля

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В Тюмени из-за капитального ремонта теплосетей в районе проезда Геологоразведчиков будет временно ограничено движение транспорта. Об этом сообщает официальный telegram-канал мэрии «Тюмень. Администрация города». «В связи с выполнением работ по капитальному ремонту тепловой сети будет прекращено движение транспортных средств на следующих участках автомобильных дорог: на кольце в районе проезда Геологоразведчиков в период с 5 по 10 июля; на проезде Геологоразведчиков в районе дома № 34 в период с 10 по 15. А также на кольце в районе проезда Геологоразведчиков в районе дома № 38 в период с 15 по 22 июля», — указано в сообщении городской администрации. В администрации призвали водителей учитывать временные изменения в схеме дорожного движения, обращать внимание на знаки и планировать свой маршрут заранее. Для объезда закрытых участков рекомендуется использовать улицы Тульская и Республики. Ранее URA.RU писало о том, что в Тюмени из-за капитального ремонта теплосетей закроют часть улицы Газовиков. Ограничения дорожного движения там будут действовать до 23 сентября.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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