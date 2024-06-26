В Екатеринбурге музыканты устроили концерт на воде. Фото

26 июня 2024 в 19:05 Размер текста - 17 +

Фестиваль «Безумные дни» стартует 27 июня Фото: Илья Московец © URA.RU С 27 июня в Екатеринбурге стартует международный фестиваль «Безумные дни». В честь открытия музыканты решили провести концерт на воде — прямо в катере. На необычном представлении побывал корреспондент URA.RU. «Идея посещения академических институций, особенно музыкальных, и фестиваля в том, чтобы максимально продвигать бренд и привлекать семьи в такие учреждения и концертные залы — мы надеемся на то, что их будет еще больше в самом ближайшем будущем. И мы сможем принять всех, кого желаем только видеть у себя здесь — в Екатеринбурге. Этот фестиваль [„Безумные дни“] открывает большой фестивальный летний сезон», — заявил на открытии начальник управления культуры мэрии Илья Марков. Сначала на Плотинке выступил всемирно известный пианист Борис Березовский — хедлайнер фестиваля, следом «Фыняф», в котором выступает скрипачка Эллина Пак, а на ударных и перкуссии играет Мария Березовская. Затем в катере ансамбль «Брэндибэк» устроил небольшой концерт. «Безумные дни» пройдут на девяти площадках в Екатеринбурге и одной в Первоуральске с 27 по 30 июня. Организаторы ожидают на фестивале более 45 тысяч зрителей. За все дни фестиваля около 120 концертов и более 600 артистов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

С 27 июня в Екатеринбурге стартует международный фестиваль «Безумные дни». В честь открытия музыканты решили провести концерт на воде — прямо в катере. На необычном представлении побывал корреспондент URA.RU. «Идея посещения академических институций, особенно музыкальных, и фестиваля в том, чтобы максимально продвигать бренд и привлекать семьи в такие учреждения и концертные залы — мы надеемся на то, что их будет еще больше в самом ближайшем будущем. И мы сможем принять всех, кого желаем только видеть у себя здесь — в Екатеринбурге. Этот фестиваль [„Безумные дни“] открывает большой фестивальный летний сезон», — заявил на открытии начальник управления культуры мэрии Илья Марков. Сначала на Плотинке выступил всемирно известный пианист Борис Березовский — хедлайнер фестиваля, следом «Фыняф», в котором выступает скрипачка Эллина Пак, а на ударных и перкуссии играет Мария Березовская. Затем в катере ансамбль «Брэндибэк» устроил небольшой концерт. «Безумные дни» пройдут на девяти площадках в Екатеринбурге и одной в Первоуральске с 27 по 30 июня. Организаторы ожидают на фестивале более 45 тысяч зрителей. За все дни фестиваля около 120 концертов и более 600 артистов.