В Екатеринбурге музыканты устроили концерт на воде. Фото

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Старт фестиваля «Безумные дни». Екатеринбург
Фестиваль «Безумные дни» стартует 27 июня Фото:

С 27 июня в Екатеринбурге стартует международный фестиваль «Безумные дни». В честь открытия музыканты решили провести концерт на воде — прямо в катере. На необычном представлении побывал корреспондент URA.RU.

«Идея посещения академических институций, особенно музыкальных, и фестиваля в том, чтобы максимально продвигать бренд и привлекать семьи в такие учреждения и концертные залы — мы надеемся на то, что их будет еще больше в самом ближайшем будущем. И мы сможем принять всех, кого желаем только видеть у себя здесь — в Екатеринбурге. Этот фестиваль [„Безумные дни“] открывает большой фестивальный летний сезон», — заявил на открытии начальник управления культуры мэрии Илья Марков.

Сначала на Плотинке выступил всемирно известный пианист Борис Березовский — хедлайнер фестиваля, следом «Фыняф», в котором выступает скрипачка Эллина Пак, а на ударных и перкуссии играет Мария Березовская. Затем в катере ансамбль «Брэндибэк» устроил небольшой концерт.

«Безумные дни» пройдут на девяти площадках в Екатеринбурге и одной в Первоуральске с 27 по 30 июня. Организаторы ожидают на фестивале более 45 тысяч зрителей. За все дни фестиваля около 120 концертов и более 600 артистов.

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С 27 июня в Екатеринбурге стартует международный фестиваль «Безумные дни». В честь открытия музыканты решили провести концерт на воде — прямо в катере. На необычном представлении побывал корреспондент URA.RU. «Идея посещения академических институций, особенно музыкальных, и фестиваля в том, чтобы максимально продвигать бренд и привлекать семьи в такие учреждения и концертные залы — мы надеемся на то, что их будет еще больше в самом ближайшем будущем. И мы сможем принять всех, кого желаем только видеть у себя здесь — в Екатеринбурге. Этот фестиваль [„Безумные дни“] открывает большой фестивальный летний сезон», — заявил на открытии начальник управления культуры мэрии Илья Марков. Сначала на Плотинке выступил всемирно известный пианист Борис Березовский — хедлайнер фестиваля, следом «Фыняф», в котором выступает скрипачка Эллина Пак, а на ударных и перкуссии играет Мария Березовская. Затем в катере ансамбль «Брэндибэк» устроил небольшой концерт. «Безумные дни» пройдут на девяти площадках в Екатеринбурге и одной в Первоуральске с 27 по 30 июня. Организаторы ожидают на фестивале более 45 тысяч зрителей. За все дни фестиваля около 120 концертов и более 600 артистов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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