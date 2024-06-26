В ХМАО возник дефицит работников в строительных компаниях

Строительные компании испытывают дефицит рабочих и сотрудников цифровых профессий Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Ханты-Мансийском автономном округе вырос дефицит работников в строительной отрасли. По сравнению с прошлым годом, работодатели стали искать новые кадры на 25% чаще.

«Количество вакансий в профессиональной отрасли „Строительство, недвижимость“ в ХМАО по сравнению с прошлым годом выросло на 25%», — следует из статистики HeadHunter. Строительная сфера также входит в топ-5 отраслей с наибольшим спросом на специалистов за последний месяц.

Больше всего, по данным НОСТРОЙ, по стране наблюдается нехватка рабочих специалистов, а также кадров из разряда цифровых профессий. Аналогичную тенденцию отмечают и югорские строительные эксперты. Среди причин называют как текучесть кадров в другие регионы, так и дефицит выпускников в профильных учебных заведениях. А нехватку цифровых кадров связывают с «молодостью» новых специальностей.

«Многие цифровые профессии в строительстве появились относительно недавно. Это тормозит процесс подготовки квалифицированных специалистов, поскольку не хватает адекватной учебной базы и опытных преподавателей, способных передать современные знания и навыки», — рассуждает строительный эксперт и гендиректор союза СРО «ОПУС» из Нижневартовска Сергей Чабан.

По словам эксперта, чтобы попытаться решить проблему строительные компании могут активнее внедрять программы обучения на производстве, а также привлекать иностранных специалистов и плотнее сотрудничать с образовательными учреждениями. «Строительная отрасль пребывает в стадии активного технологического преобразования. Чтобы быть готовыми к вызовам будущего, мы должны действовать слаженно, инновационно и проактивно», — добавляет Чабан.