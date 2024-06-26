Пострадавших на шахте «Уралкалия» доставили в Пермь

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Пациенты находятся в реанимации
Пациенты находятся в реанимации Фото:
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Вспышка метана на «Уралкалии»

В пермскую городскую клиническую больницу им. Гринберга доставили пострадавших от вспышки метана в шахте «Уралкалия». Об этом сообщили в краевом минздраве.

«Обоих пострадавших из Соликамска доставили в ГКБ им. Гринберга. Врачи специализированного отделения уже оказывают им необходимую помощь», — сообщили в ведомстве.

Заведующий ожоговым отделением ГКБ им. Гринберга Андрей Бабиков отметил, что пациенты доставлены с обширными ожогами. Они находятся в отделении реанимации, где им проводят комплексную терапию.

Ранее URA.RU рассказало, что в ночь на 26 июня в шахте «Уралкалия» в Соликамске произошла вспышка газа. Двое сотрудников предприятия получили ожоги и были госпитализированы в местную больницу. Затем их перевезли в Пермь.

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В пермскую городскую клиническую больницу им. Гринберга доставили пострадавших от вспышки метана в шахте «Уралкалия». Об этом сообщили в краевом минздраве. «Обоих пострадавших из Соликамска доставили в ГКБ им. Гринберга. Врачи специализированного отделения уже оказывают им необходимую помощь», — сообщили в ведомстве. Заведующий ожоговым отделением ГКБ им. Гринберга Андрей Бабиков отметил, что пациенты доставлены с обширными ожогами. Они находятся в отделении реанимации, где им проводят комплексную терапию. Ранее URA.RU рассказало, что в ночь на 26 июня в шахте «Уралкалия» в Соликамске произошла вспышка газа. Двое сотрудников предприятия получили ожоги и были госпитализированы в местную больницу. Затем их перевезли в Пермь.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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