В России подешевели куриные яйца

Стоимость куриных яиц в России снизилась на 1,1%
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Яица. Тюмень , яйца, куриные яйца, яица
Цена на куриные яйца упала на 1,1%, заявили в Росстате Фото:

В России за период с 18 по 24 июня 2024 года зафиксировано снижение цен на куриные яйца на 1,1%. Об этом стало известно из данных Росстата.

«С 18 по 24 июня 2024 года куриные яйца стали дешевле на 1,1%», — передает данные Росстата ТАСС. Отмечается, что стоимость яблок в России выросла на 1,8% за отчетный период. В то же время зафиксирован рост цен на плодоовощную продукцию в целом на 1,4%, в том числе: картофель — на 7,6%, огурцы — на 3,2%, морковь — на 1,4%. При этом снизились цены на помидоры, репчатый лук и столовую свеклу, белокочанную капусту и бананы.

Также отмечено понижение стоимости гречневой крупы, свинины и стерилизованного молока. В то же время произошел рост цен на мясные и фруктово-ягодные консервы для детского питания, сахарный песок и печенье, а также ряд других продовольственных товаров в диапазоне от +0,1% до +0,3%, заключили в Росстате.

Согласно заявлению заместителя председателя правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрия Леонова цены на куриные яйца как оптовые, так и розничные, демонстрируют тенденцию к снижению с начала 2024 года. При этом генеральный директор Росптицесоюза Галина Бобылева в январе заявляла, что цены на куриные яйца в диапазоне 110-125 рублей за десяток являются справедливыми, передает 360.ru. ФАС в апреле продолжала проверки крупнейших торговых сетей для стабилизации ситуации с высокими ценами, сообщает RT. Отмечается, что, несмотря на некоторую стабилизацию цен, инфляция в 2024 году не опустится ниже 7-8%, пишет «Национальная служба новостей».

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В России за период с 18 по 24 июня 2024 года зафиксировано снижение цен на куриные яйца на 1,1%. Об этом стало известно из данных Росстата. «С 18 по 24 июня 2024 года куриные яйца стали дешевле на 1,1%», — передает данные Росстата ТАСС. Отмечается, что стоимость яблок в России выросла на 1,8% за отчетный период. В то же время зафиксирован рост цен на плодоовощную продукцию в целом на 1,4%, в том числе: картофель — на 7,6%, огурцы — на 3,2%, морковь — на 1,4%. При этом снизились цены на помидоры, репчатый лук и столовую свеклу, белокочанную капусту и бананы. Также отмечено понижение стоимости гречневой крупы, свинины и стерилизованного молока. В то же время произошел рост цен на мясные и фруктово-ягодные консервы для детского питания, сахарный песок и печенье, а также ряд других продовольственных товаров в диапазоне от +0,1% до +0,3%, заключили в Росстате. Согласно заявлению заместителя председателя правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрия Леонова цены на куриные яйца как оптовые, так и розничные, демонстрируют тенденцию к снижению с начала 2024 года. При этом генеральный директор Росптицесоюза Галина Бобылева в январе заявляла, что цены на куриные яйца в диапазоне 110-125 рублей за десяток являются справедливыми, передает 360.ru. ФАС в апреле продолжала проверки крупнейших торговых сетей для стабилизации ситуации с высокими ценами, сообщает RT. Отмечается, что, несмотря на некоторую стабилизацию цен, инфляция в 2024 году не опустится ниже 7-8%, пишет «Национальная служба новостей».
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