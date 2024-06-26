ООН осудила террористическую атаку в Дагестане

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Официальный сайт президента Украины, оон
Совбез ООН назвал теракт в Дагестане трусливым Фото:

Организация Объединенных Наций (ООН) решительно осудила террористическую атаку, произошедшую в Дагестане. Нападение боевиков было совершено 23 июня.

«Резко осуждаем террористическую атаку в Дагестане», — передает сообщение ООН ТАСС. Совет безопасности организации назвал теракт «гнусным и трусливым».

В городах Дербент и Махачкала на севере Кавказа 23 июня произошли вооруженные нападения на православные храмы, синагоги и пост ДПС. Эти атаки были квалифицированы как теракты, и по ним возбуждены уголовные дела. По последним данным, в результате этих нападений погибли 21 человек, еще более 40 получили ранения различной степени тяжести. Власти Саудовской Аравии осудили нападения на религиозные учреждения в Дагестане и выразили соболезнования погибшим и их семьям, а также народу и правительству России, передает RT. Семьи погибших при теракте в Дагестане получат по пять миллионов рублей в качестве дополнительной помощи, сообщает «Национальная служба новостей».

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Организация Объединенных Наций (ООН) решительно осудила террористическую атаку, произошедшую в Дагестане. Нападение боевиков было совершено 23 июня. «Резко осуждаем террористическую атаку в Дагестане», — передает сообщение ООН ТАСС. Совет безопасности организации назвал теракт «гнусным и трусливым». В городах Дербент и Махачкала на севере Кавказа 23 июня произошли вооруженные нападения на православные храмы, синагоги и пост ДПС. Эти атаки были квалифицированы как теракты, и по ним возбуждены уголовные дела. По последним данным, в результате этих нападений погибли 21 человек, еще более 40 получили ранения различной степени тяжести. Власти Саудовской Аравии осудили нападения на религиозные учреждения в Дагестане и выразили соболезнования погибшим и их семьям, а также народу и правительству России, передает RT. Семьи погибших при теракте в Дагестане получат по пять миллионов рублей в качестве дополнительной помощи, сообщает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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